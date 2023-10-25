Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Калгари
Сент-Луис
03
04:00
Эдмонтон
Рейнджерс
03
03:00
Даллас
Торонто
14
02:30
Филадельфия
Миннесота
62
02:30
Айлендерс
Оттава
32
02:00
Бостон
Анахайм
ОТ
34
02:00
Детройт
Виннипег
14
02:00
Каролина
Сиэтл
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
25 октября, источник: Sport24

Бойтесь Русского Танка — он просто неудержим! Тарасенко штампует голы и очки: он уже лучший бомбардир «Оттавы»

Владимир даже мог оформить «хет-трик Горди Хоу».

Оттава
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Помните, как нынешним летом мучительно долго длилась история с подписанием нового контракта Владимира Тарасенко?

Российский нападающий в прошлом сезоне покинул «Сент-Луис», где отыграл добрый десяток лет, и временно обосновался в «Рейнджерс», где и очень хотел остаться. Но места у «Синерубашечников» под потолком зарплат просто не осталось и договориться не удалось: Владимир сменил агентов, вышел на рынок «свободы» и был вынужден выбирать из тех, кто имел возможность его пригласить. Выбор пал на однолетний контракт с «Оттавой» — молодой командой, находящейся в завершающейся стадии перестройки.

Краткосрочный договор — то, что было нужно обеим сторонам. Владимиру — чтобы показать товар лицом, получить большое количество игрового времени, заработать статистику и вести переговоры уже с других позиций. Клубу — чтобы не рисковать и получить со скидкой отменного завершителя атак. Для всех сторон расчет постепенно начинает оправдываться, поскольку Владимир по итогам двух первых недель регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром «Оттавы», а сама команда находится в одном очке от зоны плей-офф.

В домашнем матче против «Баффало» Тарасенко смог не только пополнить личную статистику очередными двумя (1+1) очками, но и выпустить пар в стычке. Она случилась в третьем периоде при счете 5:2, когда после свистка Владимир сцепился с центром «Сэйбрз» Диланом Козенсом, который в этом матче получил 16 минут штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Раньше увидеть игру Тарасенко с этой стороны не удавалось. Мне понравилось, как он выдержал давление. Владимир абсолютно оправдывает свои $5 млн», — отметил фанатский блог «Оттавы» с названием Everyday Sens.

Чуть раньше Тарасенко поучаствовал в голе Джейкоба Чикрана, накрутив соперников на правом фланге атаки. Это была пятая голевая передача Владимира в шести матчах. А в третьем периоде Владимир забил с добивания и сократил отставание «Оттавы». В активе россиянина стало 8 (3+5) очков в 6 играх сезона при полезности «+6» и среднем игровом времени 14:14. Он является лучшим бомбардиром «Сенаторз» на текущий момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

В целом, если бы стычка с Козенсом переросла в драку, то Тарасенко оформил бы «хет-трик Горди Хоу», но его не случилось. В любом случае, болельщики «Оттавы» остаются довольными игрой российского бомбардира, который такой непростой матч смог завершить с положительным показателем полезности «+2».

Автор: Максим Замятин

Оттава
4:6
0:2, 1:3, 3:1
Баффало
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Что вы себе позволяете? Я шалава, по-вашему?» Наталия Сычевская ответила на провокационный вопрос подписчика
Мисс Россия призналась, что ее разочаровало в США: «Это просто мрак. Лучше русских нет никого»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь