Бойтесь Русского Танка — он просто неудержим! Тарасенко штампует голы и очки: он уже лучший бомбардир «Оттавы»

Помните, как нынешним летом мучительно долго длилась история с подписанием нового контракта Владимира Тарасенко?

Российский нападающий в прошлом сезоне покинул «Сент-Луис», где отыграл добрый десяток лет, и временно обосновался в «Рейнджерс», где и очень хотел остаться. Но места у «Синерубашечников» под потолком зарплат просто не осталось и договориться не удалось: Владимир сменил агентов, вышел на рынок «свободы» и был вынужден выбирать из тех, кто имел возможность его пригласить. Выбор пал на однолетний контракт с «Оттавой» — молодой командой, находящейся в завершающейся стадии перестройки.

Краткосрочный договор — то, что было нужно обеим сторонам. Владимиру — чтобы показать товар лицом, получить большое количество игрового времени, заработать статистику и вести переговоры уже с других позиций. Клубу — чтобы не рисковать и получить со скидкой отменного завершителя атак. Для всех сторон расчет постепенно начинает оправдываться, поскольку Владимир по итогам двух первых недель регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром «Оттавы», а сама команда находится в одном очке от зоны плей-офф.

В домашнем матче против «Баффало» Тарасенко смог не только пополнить личную статистику очередными двумя (1+1) очками, но и выпустить пар в стычке. Она случилась в третьем периоде при счете 5:2, когда после свистка Владимир сцепился с центром «Сэйбрз» Диланом Козенсом, который в этом матче получил 16 минут штрафа.

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«Раньше увидеть игру Тарасенко с этой стороны не удавалось. Мне понравилось, как он выдержал давление. Владимир абсолютно оправдывает свои $5 млн», — отметил фанатский блог «Оттавы» с названием Everyday Sens.

Чуть раньше Тарасенко поучаствовал в голе Джейкоба Чикрана, накрутив соперников на правом фланге атаки. Это была пятая голевая передача Владимира в шести матчах. А в третьем периоде Владимир забил с добивания и сократил отставание «Оттавы». В активе россиянина стало 8 (3+5) очков в 6 играх сезона при полезности «+6» и среднем игровом времени 14:14. Он является лучшим бомбардиром «Сенаторз» на текущий момент.

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В целом, если бы стычка с Козенсом переросла в драку, то Тарасенко оформил бы «хет-трик Горди Хоу», но его не случилось. В любом случае, болельщики «Оттавы» остаются довольными игрой российского бомбардира, который такой непростой матч смог завершить с положительным показателем полезности «+2».