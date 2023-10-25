«Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, просто приму это к сведению». Интервью Гашека — одного из главных оппонентов России в мире спорта

Доминик Гашек — всемирно известный вратарь, который в конце 90-х чуть ли не в одиночку затащил скромный «Баффало» в финал Кубка Стэнли и выиграл для своей сборной единственные в истории Чехии (и Чехословакии) золотые медали Олимпийских игр. Есть в карьере Гашека и связь с Россией — в сезоне-2011/12 голкипер выступал в КХЛ за московский «Спартак». И этот период чех раньше вспоминал с теплотой.

Однако после февраля 2022-го тон высказываний титулованного вратаря кардинально изменился. Гашек с изрядным старанием и методичностью во всех интервью и личных соцсетях публикует резкие антироссийские высказывания. Многие люди, которые лично знают Доминика, объясняют это его мечтой сделать политическую карьеру на Западе, кто-то, напротив, связывает подобное поведение с банальным хайпом, желанием напомнить о себе и набрать вистов у «нужных» людей. Как бы то ни было, мы решили сами связаться с Гашеком и понять логику его поведения.

Перед интервью спикер потребовал, чтобы текст вышел без каких-либо купюр, но мы предупредили, что разместим максимально полный вариант, за исключением моментов, которые противоречат законодательству Российской Федерации. Вот что из этого вышло. Оценку искренности Гашека и адекватности его суждений оставляем за вами.

Заявление Задорова считаю недостаточным

— Вы поддерживаете связь с кем-то из России?

— Нет, прошло много времени с тех пор, как я играл в НХЛ, то же самое и со «Спартаком». Это вообще было больше 12 лет назад!

— Почему вы настолько резко высказываетесь как о нынешних делах в России, так и о прошлом в «Спартаке»?

— Я не высказываюсь резко. Лишь выражаю свои мысли в четкой и правдивой форме. Всегда хорошо говорю о «Спартаке», потому что провел там прекрасный сезон. Вместе со своими товарищами по команде, думаю, я сделал хорошую работу как для клуба, так и для болельщиков. Мне всегда будет приятно вспоминать своих товарищей по команде, людей вокруг и наших фанатов. Что касается России, то, к сожалению, она вторглась на территорию Украины и начала там проведение СВО [формулировка изменена]. Именно поэтому я выступаю на публике соответствующим образом.

— Многие в России теперь считают, что вы обычный русофоб. И это при том, что вы жили, работали в нашей стране, общались с большим количеством россиян. Что изменилось?

— Для меня ничего принципиально не изменилось, я просто реагирую на новые моменты, которых не ожидал 13 лет назад. В 2010 году я и представить себе не мог, что Россия выберет такое направление: в 2014-м присоединит полуостров Крым, а в 2022-м начнет СВО [формулировка изменена].

— Как отнеслись к скандальному интервью Никиты Задорова? Может, вас что-то особенно зацепило?

— Этот парень сделал шаг в правильном направлении. Он высказался против действий России. Однако я все равно не считаю его заявление достаточным. К сожалению, как гражданин России, он по-прежнему является большой рекламой СВО [формулировка изменена], когда выходит на лед. Необходимо, чтобы он однозначно осудил СВО [формулировка изменена] и все, что с ней связано. Как взрослый гражданин, он обязан взять на себя определенную ответственность за то, что Россия сделала на Украине. Если НХЛ или он сам попросит меня об этом, я буду очень рад помочь.

— Вы говорили, что «НХЛ обязана платить Украине по два-четыре миллиарда долларов за каждый год игры Овечкина и других россиян». Вы это всерьез? Действительно так считаете?

— Да. Разрешая играть гражданам России, которые не осудили действия России на Украине, НХЛ делает огромную рекламу СВО [формулировка изменена]. По вине НХЛ гибнут украинские и российские солдаты. А российские хоккеисты вместе с НХЛ участвуют в этом. Учитывая доходы НХЛ, я считаю адекватной для Украины сумму в два-четыре миллиарда долларов за сезон. К сожалению, это не вернет потерянные украинские и российские жизни.

Пастрняк понял, что неуместно публиковать фото с Овечкиным

— Вы считаете Овечкина легендой хоккея?

— Он был и остается прекрасным хоккеистом. Прежде всего, бомбардиром.

— Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, какой будет ваша реакция?

— Просто приму это к сведению. Знаете, для меня человеческая жизнь значит больше, чем самая красивая игра в мире. И я действую соответствующе.

— В феврале лидера «Бостона» Давида Пастрняка раскритиковали за фото с Овечкиным, после чего он его удалил. Считает, это нормальная ситуация?

— Да, помню. Правда, нигде не читал заявление Давида по этому поводу. Поэтому могу только предполагать. Думаю, что Пастрняк понял, что публиковать фотографию с таким человеком неуместно, и поэтому быстро удалил ее. Он не хотел рекламировать СВО [формулировка изменена] в своем профиле.

— Сейчас идет борьба между ИИХФ и ФХР/КХЛ по делу Ивана Федотова. У вас есть мнение на этот счет?

— У меня нет никаких комментариев, я не знаю подробностей этой ситуации.

— Несмотря на дисквалификацию, Иван все равно выступает за ЦСКА…

— Здесь тот же ответ, не знаю всех деталей.

— В марте 2024 года будет рассмотрено возможное возвращение российских хоккеистов на международную арену.

— Думаю, что это очень маловероятно. Для того чтобы русский хоккей вернулся на международную арену, Россия должна сделать несколько ключевых шагов. Прежде всего, покинуть украинские территории, включая Крым. И далее — взять на себя ответственность за весь ущерб.

Решение допустить россиян до Паралимпиады-2024 — очень печальное

— УЕФА допустил российские команды U17 до международных соревнований. Правда, пока не нашел технического решения, как нашим юношам выступать в турнирах. Разве дети могут быть заложниками разных политических взглядов?

— Придерживаюсь мнения, что дети не отвечают за поступки своих родителей. И хотел бы, чтобы российские ребята могли соревноваться со сверстниками из других стран. Только правила должны быть очень жесткими, чтобы дети не использовались в целях российской пропаганды. Даже не буду здесь перечислять эти правила — это займет несколько страниц. Конечно, их окружение должно осудить СВО [формулировка изменена]. Но это лишь малая часть действий, чтобы не мешать своим детям-спортсменам соревноваться с детьми из других стран…

— В хоккее возможно что-то подобное?

— Не знаю. Могу говорить за себя. Повторюсь, никто из детей не отвечает за действия своих родителей. Если бы правила были установлены таким образом, что российская сторона не могла бы использовать этих детей для своей пропаганды, то я бы это поддержал. Если российская сторона примет правила, то я бы предпочел начать тест с детей, скажем, до 15 лет, а затем, возможно, перейти и к более взрослым командам. Но опять же, пока я не увижу правила и не соглашусь с ними, я не могу дать этому зеленый свет.

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— А вот Международный паралимпийский комитет допустил наших спортсменов в нейтральном статусе до Игр в Париже. Что скажете?

— Да, я читал. Очень печальное решение. Если ничего не изменится, то Паралимпийские игры во Франции, к сожалению, станут отличной рекламой СВО [формулировка изменена]. Все это, конечно, при условии, что СВО [формулировка изменена] к тому времени не закончится.

— Российский футбол связан с чешскими тренерами. Совсем недавно «Оренбург» возглавлял Иржи Ярошик, в «Динамо» работает Марцел Личка. Они прекрасно отзываются о России. Есть что ответить соотечественникам?

— Это их решение, и законы Чехии, к сожалению, пока позволяют это. Каждый гражданин нашей страны, работающий в России, своим трудом создает там ценности. Впоследствии Россия использует эти ценности для достижения своих целей. Таким образом, эти чешские граждане своей работой поддерживают российскую сторону.

— А как же игроки из других стран? Несмотря на все препятствия, у нас работают очень много легионеров из разных государств.

— Это тот случай, который я уже описал. Если человек работает в России, он создает там ценности, а значит, поддерживает СВО [формулировка изменена]. Не представляю, как жить с подобной мыслью.

— Сборная России по футболу играет с Кенией, Камеруном, Ираком, Ираном, Египтом… Что можете сказать этим сборным?

— Я не поддерживаю их решение. Но эти страны не являются членами ЕС или НАТО. Это их решение, и они имеют на него право.

— Ряд российских футболистов спокойно выступают в Европе: Кокорин на Кипре, Миранчук в Италии, Кузяев и Головин во Франции, Захарян в Испании. Вы удивлены?

— Я не знаю конкретных случаев и не знаю, осуждали ли они публично СВО [формулировка изменена]. Если нет, то на этих лигах лежит определенная ответственность за поддержку СВО [формулировка изменена].

Я не являюсь экспертом по арабо-израильским конфликтам, поэтому не могу их комментировать

— Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов критиковал вас за отсутствие запрета правительства Чехии на выступление чехов в России: «Пусть вернет деньги, которые заработал в России, тогда все будет по-честному».

— Я уже комментировал работу иностранных граждан в России. Что касается меня, то я был в «Спартаке» за четыре года до истории с Крымом и выполнял свою работу хорошо. Клуб мне ничего не должен, как и я ему. Поэтому я не считаю, что должен что-то возвращать, но и сам не требую ничего обратно. Что касается Вячеслава, то, к сожалению, он поднял руку в Думе за агрессивную позицию России, а значит, несет прямую ответственность за все происходящее.

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— Вы очень жестко высказываетесь о политике России. Почему вы так не реагировали на действия США в Ливии, Сирии, Ираке?

— Я не являюсь экспертом в области арабского и арабо-израильского конфликтов. И поскольку, в отличие от европейских конфликтов, не так глубоко в них разбираюсь, я их практически не комментирую. Если я на кого-то и рекомендую ссылаться, так это на Генеральную Ассамблею ООН. Хочу только добавить, что ни одна страна НАТО, включая США, конечно же, не была заинтересована в присоединении какой-либо из этих стран или хотя бы небольшой их части к своей территории.

— Вы активно выступаете за полную дисквалификацию российских спортсменов. Не жалко ли вам их поломанные карьеры?

— Да, мне очень жаль. Точнее, мне жаль только тех российских спортсменов, которые не согласны с действиями на Украине. Но стоит задаться вопросом — что здесь перевешивает? Закончившаяся карьера спортсмена или человеческая жизнь. Мне очень жаль, что международные спортивные федерации и особенно МОК не помогают в осуждении российской агрессии тем спортсменам, которые не согласны с СВО [формулировка изменена]. Тогда они могли бы нормально выступать на Олимпиаде или в любой точке мира за команду беженцев. Эти российские спортсмены заслуживают помощи.

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— Многие западные страны отказываются выступать вместе с россиянами. Но разве спортсмены, которые начинают выбирать, с кем им играть, а с кем нет, не разрушают саму основу спорта?

— Очень сложный вопрос. Да, решать его должны в первую очередь чиновники и, прежде всего, наши избранные политики. Но представьте себе, что украинская спортсменка должна выступать (то есть если она не решит отказаться от участия) против девушки из страны, которая ведет агрессивные действия против ее близких. А после матча она должна пожать руку россиянке, которая никогда не осуждала СВО [формулировка изменена]. Представьте себе, если бы вам пришлось делать это самому. Я не могу себе такого вообразить.

— Но это же двойные стандарты — почему переписывают Олимпийскую хартию? Почему мировой спорт пытаются превратить в междусобойчик политических единомышленников? Почему, в конце концов, за вооруженные конфликты не отстраняют спортсменов, к примеру, из Израиля или Азербайджана?

— Сложно сказать. Как уже говорил ранее, я не являюсь экспертом по арабо-израильскому конфликту. Кто нарушил или нарушает международное право в этих случаях, я не могу комментировать достаточно эрудированно.