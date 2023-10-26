Овечкин — эгоист? «Вашингтон» играет только на его статистику?

Какие мысли вызывают у вас 14 бросков Александра Овечкина в одном матче, да ещё и проигранном его командой 1:4? Со стороны это выглядит как апофеоз хоккейного эгоизма. Даже для такого выдающегося снайпера, как Ови, 14 бросков — один из самых больших результатов в карьере, отметку в 15 бросков он пробивал лишь дважды: с «Каролиной» в 2007-м году (дубль) и с «Детройтом» в 2015-м (Петр Мразек отразил все 15).

Без контекста ближайшая аналогия, которая приходит в голову — это ситуация Ильи Ковальчука почти 20 лет назад. «Атланта» половину сезона-2003/2004 отыграла без Дэни Хитли, и в концовке сезона «Трэшерз» могли только помочь своему лидеру побороться за «Морис Ришар Трофи». Случалось, что Ковальчук получал 25−26 минут айстайма, опережая любого защитника команды. Впрочем, и это не было пределом — в концовке сезона он провёл 34 минуты в уже ничего не значащей игре с абсолютно безнадёжным «Питтсбургом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239621&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но почему? К началу апреля положение было таким: Рик Нэш и Джером Игинла имели по 40 шайб, у Ковальчука — 39. В той самой игре с «Питтсбургом» Илья бросил по воротам те самые 14 раз, но забил только за шесть секунд до конца, когда «Атланта» уже успела пропустить в пустые ворота. До конца сезона три форварда забили ещё по голу — каждый получил по копии трофея, и «Атланта» выполнила свою мини-цель.

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Можно вспоминать, как шёл к рекорду Горди Хоу по количеству проведённых игр Патрик Марло. Этот рекорд, пожалуй, куда менее распиарен, чем магическое число 894, но для главного ветерана «Сан-Хосе» он был крайне важен: в результате последний сезон в НХЛ Мистер Акула провёл чуть ли не на автопилоте, явно не вытягивая уровень конкуренции в лиге. Однако прямо сейчас об этом никто не вспомнит: главное, что именно Марло на первом месте.

Однако если внимательно посмотреть на те 14 бросков, что нанёс Овечкин, то мы не увидим какого-то жуткого «единальства», как говорят в баскетболе. Бóльшая их часть пришлась на большинство и на левый круг: восьмой номер не отнимал шайбу у партнёров, они сами пасовали капитану на его любимую и до сих пор эффективную позицию. В результате несколько раз Овечкин наносил по три броска за двухминутные отрезки. Кроме того, у капитана «Вашингтона» был сорванный фолом выход «один в ноль», нереализованный буллит, один раз Овечкин выбирался на пятак из-за ворот — пожалуй, лишь раз или два из этих 14 попыток лучшим решением было не бросать, а отдавать партнёру или ждать более удобного момента.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239622&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня в игре с «Нью-Джерси» (6:4, первая победа «столичных» в основное время) Овечкин нанёс на 10 бросков меньше, чаще предпочитал пас, и это окупилось. Надо сказать, что обвинения Овечкина в эгоизме, мягко говоря, будут не новыми. Они преследовали его с самого начала карьеры, достигнув максимума примерно в 2011—2012 годах, когда из клуба был уволен Брюс Будро, а результативность самого Ови резко упала. Русского снайпера называли «убийцей тренеров», призывали обменять его на людей, чьи имена уже несколько лет как забыли, в вину Овечкину ставили и жёлтые шнурки, и эмоциональность, обвиняли его в том, что ему неинтересно побеждать… Победа-2018 заткнула подавляющее большинство критиков и во многом защитила спортивное наследие Овечкина.

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Сейчас, как ни парадоксально, слышны совершенно другие мнения. Вот что сказал эксперт TSN, бывший генменеджер «Калгари» Крэйг Баттон: «Он просто играет не на том же уровне физической и психологической вовлечённости. Он не напоминает хоккеиста, который управляет игрой, хочет заполучить шайбу. Когда ты смотришь на Ови в его лучшем виде, он двигается, управляет игрой, использует свои габариты, чтобы применять силовые приёмы, находится в своём офисе с клюшкой наготове. Я не вижу всего этого в новом сезоне».

Сложно обвинять Овечкина в том, что он как-то тормозит процесс перестройки «Вашингтона». Когда в последний раз «Кэпиталз» жертвовали ценными активами для того, чтобы усилить состав? Весной 2021-го, когда за размен Якуба Враны на Энтони Манту клуб сверху доплатил пиками первого и второго раундов. Причём Манта на тот момент выглядел снайпером с нереализованным потенциалом, который, впрочем, в столице раскрыть не смогли (сейчас Энтони выходит в четвёртом звене и только сегодня набрал первые очки в сезоне).

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Никаких трейдов в духе «Форсберг на Эрата» за последние годы мы не видели, «Вашингтон» сохранил драфт-пики, под которыми выбрал Ивана Мирошниченко и Райана Леонарда, весной достаточно удачно вложился в перспективного Расмуса Сандина, хотя швед старт нового сезона проводит блёкло. То есть «Вашингтон» не закладывает будущее ради лишних 10 голов легенды, просто перестройка начнётся позже, и выбранные сейчас ребята ещё и успеют заматереть.

Кроме того, менеджмент клуба крайне ценил верность — в июне 2017-го восьмилетний контракт того же Ти Джея Оши выглядел ещё и как доплата за лояльность: неизбежным казался спад вингера в последние годы контракта. Это не «Питтсбург», где есть три неприкасаемых человека: этот костяк во многом был обречён стареть вместе со своим лидером. Впрочем, разница командных подходов пока не спасает два клуба от синхронного нахождения в хвосте турнирной таблицы Востока.

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Может ли этот «Вашингтон» бороться за плей-офф? Даже на нынешнем Востоке это вполне возможно, если возрастные лидеры покажут свой потенциал и останутся здоровыми, а вратарь не подведёт. Но пока к Спенсеру Карбери немало вопросов: например, в первом же матче он решил создать супервозрастную тройку Овечкин — Бэкстрём — Оши, которая предсказуемо сыграла не очень. К Ови снова пришлось двигать более динамичного Строума, который отметился дублем. Евгений Кузнецов в первых матчах после смены Питера Лавиолетта, с которым челябинский технарь не сработался, тоже не особенно впечатлял. Возможно, тренер-новичок тоже адаптируется к новому для себя уровню?