НХЛ дисквалифицировала американца Пинто на 41 матч из-за ставок

ТАСС, 26 октября. Американский нападающий «Оттавы» Шейн Пинто дисквалифицирован на 41 матч из-за действий, связанных со ставками на спорт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеиста обвинили в том, что он нарушил правила лиги в отношении ставок. При этом расследование лиги не выявило свидетельств того, что Пинто ставил на игры НХЛ.

Это первое отстранение в истории НХЛ, связанное со ставками на спорт.