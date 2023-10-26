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26 октября, источник: ТАСС

НХЛ дисквалифицировала американца Пинто на 41 матч из-за ставок

Расследование не выявило свидетельств того, что хоккеист ставил на матчи НХЛ.

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 октября. Американский нападающий «Оттавы» Шейн Пинто дисквалифицирован на 41 матч из-за действий, связанных со ставками на спорт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеиста обвинили в том, что он нарушил правила лиги в отношении ставок. При этом расследование лиги не выявило свидетельств того, что Пинто ставил на игры НХЛ.

Это первое отстранение в истории НХЛ, связанное со ставками на спорт.

Пинто 22 года, в нынешнем сезоне хоккеист не провел в НХЛ ни одного матча, в регулярном чемпионате сезона-2022/23 Пинто сыграл за «Оттаву» 82 матча, в которых набрал 35 (20 голов + 15 результативных передач) очков.

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