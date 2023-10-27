Громкий скандал в американском хоккее! Таланта из США дисквалифицировали на полсезона за ставки на спорт

В НХЛ большой скандал. Молодой игрок «Оттавы» получил длительную дисквалификацию из-за ставок на спорт. Шейн Пинто пропустит 41 матч регулярного чемпионата. Эта дисквалификация стала первой в НХЛ, связанной с азартными играми после легализации онлайн-ставок. Лига не стала раскрывать подробности дела, лишь отметив в официальном заявлении не обвиняет Пинто в ставках непосредственно на матчи лиги. Однако игрокам в принципе запрещают делать ставки, поскольку это «представляют собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».

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В Коллективном договоре есть пункт, по которому ставки на матчи НХЛ запрещены. Также у лиги есть своя конституция, где сказано, что участие в азартных играх запрещено. Важно отметить, что в своем кратком заявлении по поводу отстранения Пинто было указано, что лига не нашла никаких доказательств того, что хоккеист делал ставки именно на игры НХЛ, но любые доказательства, которые лига нашла по поводу его деятельности со ставками, заслуживают дисквалификации, против которой не возражали ни игрок, ни профсоюз игроков.

Сам Пинто уже выступил с заявлением. «Я хочу извиниться перед НХЛ, “Оттавой”, партнерами по команде, болельщиками, городом и самое главное — перед моей семьей. Я полностью беру ответственность за свои действия и с нетерпением жду возможности вернуться на лед с командой», — сказал американский нападающий.

Источник: Соцсети

Согласно многочисленным источникам Sportsnet, Пинто делал «ставки по доверенности», то есть другое юридическое лицо имело доступ к счету, открытому на его имя. Такие компании, как FanDuel (американская игорная компания, предлагающая букмекерские конторы, ежедневные фэнтези-спорт, скачки и онлайн-казино), запрещают подобную практику. В прошлом году в штат Нью-Джерси оштрафовал компанию DraftKings на $150 тыс за разрешение крупных (и незаконных) ставок через прокси. Все подробности дела Пинто НХЛ держатся в строжайшем секрете, однако учитывая суровое наказание, ясно, что аргументы у обвиняющей стороны были внушительные.

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Неизвестно, как долго шло расследование дело Пинто. Известно, что впервые о нем заговорили летом, в последние две недели рассмотрение дела ускорилось. Именно поэтому все переговоры Шейна по новому контракту с «Оттавой» были приостановлены. Американец вообще в необычной ситуации — 22-летний игрок находится в статусе ограниченно-свободный агент и не имеет контракта с «Сенаторз». Клуб все никак не мог вписать его в потолок зарплат, поэтому соглашения и не было. В начале октября Пинто самостоятельно тренировался в столице Канады, однако потом улетел домой в Нью-Йорк. По всей видимости, из-за активной фазы расследования.

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Непонятно, будет ли в ближайшие месяцы «Оттава» договариваться с талантливым центральным нападающим, готова ли будет забыть скандал. Дисквалификация Пинто отсчитывается от первого матча «Сентаторз» в сезоне, она не зависит от того, когда он подпишет контракт. Вероятнее всего, клуб подпишет хоккеиста только после 41 матча в сезоне, так как дисквалифицированные игроки все равно попадают под потолок зарплат. В данном случае правило, согласно которому после 1 декабря ОСА не могут заключать контракт и играть в текущем сезоне, не действует. Так что дедлайна нет.

41 матч дисквалификации — это еще и сигнал всем, что со ставками на спорт шутки плохо. За последние 20 месяцев в НФЛ отстранила восемь игроков и одного тренера за нарушение правил по азартным играм. В европейском футболе тоже было несколько случаев. Последний громкий — 10-месячная дисквалификация футболиста «Ньюкасала» и сборной Италии Сандро Тонали. В НХЛ очень не хотят подобных историй, вот и решили на примере Пинто показать всем, что со ставками лучше не иметь дело.