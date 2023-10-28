Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо М
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Витязь
42
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сент-Луис
50
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Миннесота
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Сан-Хосе
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Баффало
54
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас
Чикаго
ОТ
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
45
05:00
Ванкувер
Сент-Луис
50
02:00
Вашингтон
Миннесота
Б
32
02:00
Каролина
Сан-Хосе
30
02:00
Нью-Джерси
Баффало
54
01:00
Вегас
Чикаго
ОТ
34
27.10
Калгари
Сент-Луис
03
27.10
Эдмонтон
Рейнджерс
03
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Овечкина отняли гол! Он компенсировал это шикарным пасом, а «Вашингтон» забрал важную победу

«Вашингтон» переиграл «Миннесоту» и поднялся с последнего места на Востоке.

Вашингтон
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Всего несколько лет назад лучший в паре «Вашингтон» — «Питтсбург» в течение трех сезонов становился обладателем Кубка Стэнли. Сейчас обе команды чередуются на дне турнирной таблицы в Восточной конференции.

Накануне «Питтсбург» выиграл свой матч против «Колорадо» (4:0). Теперь очередь подниматься с последнего места Востока настала для «Кэпиталс» — столичные принимали на своем льду «Миннесоту».

Марк-Андре Флери — нынешний вратарь «Уайлд» — давний клиент Овечкина. Флери носит звание вратаря, который пропустил от российского форварда больше всех шайб в НХЛ (27). И, вероятно, таковым и останется, поскольку ближайшие преследователи (Лундквист, Прайс и Лехтонен) с хоккеем уже завязали. Да и у Александра в запасе осталось не так много лет карьеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, довольно долго эталоном «заряженности» Овечкина на гол будут считать игру с «Торонто», когда форвард нанес 14 бросков в створ. В сравнении с этим, с «Миннесотой» россиянин провел совершенно обычный матч — нанес лишь три броска в створ.

Первый период игры с «Уайлд» выдался равным. Сначала Росси вывел гостей вперед отличным броском под перекладину. Затем игроки «Вашингтона» пытались неоправданными удалениями помочь сопернику упрочить преимущество, но другое мнение было у Тома Уилсона — форвард после сольного прохода сравнял счет в меньшинстве.

Под конец периода «Кэпиталс» снова забросили при игре в неравных состав — на этот раз реализовав уже большинство. Овечкин здорово открылся на дальней штанге и почти моментально перевел шайбу на пустой угол, где Дилану Строуму оставалось просто закатить ее в ворота. Для Александра это уже 6 (2+4) очко в 7 матчах. Также в этом голе поучаствовал и Евгений Кузнецов — на его счету 4 результативных балла (0+4).

Во втором периоде Овечкин ненадолго приблизился к рекорду Гретцки еще на одну шайбу. Расмус Сандин закрыл зону, бросил в сторону ворот, а шайба отскочила от штанги прямо на крюк российского голеадора. Однако судьи нашли офсайд при входе Ови в зону и отменили взятие ворот. И, пожалуй, были правы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период прошел под диктовку «Миннесоту», и «Вашингтону» крупно повезло, что «дикари» забросили только одну шайбу и перевели игру в дополнительное время.

В итоге встреча дошла до серии буллитов, где командам понадобилось на двоих нанести 13 бросков, чтобы увидеть первый гол. Автором единственной шайбы в буллитной серии стал Джон Карлссон.

Благодаря этой победе «Вашингтон» поднялся на 12 место на Востоке. Теперь отрыв от последнего места в конференции составляет 1 очко, а отставание от зоны плей-офф — 2 балла.

Максим Клементьев

Вашингтон
3:2Б
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Миннесота
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь