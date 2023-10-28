Форвард «Вегаса» Дорофеев забросил первую шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Чикаго»
В составе «Чикаго» отличился первый номер драфта 18-летний канадец Коннор Бедард.
В составе «Чикаго» отличился первый номер драфта 18-летний канадец Коннор Бедард.
ТАСС, 28 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» дома со счетом 3:4 после овертайма уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Райан Донато (14-я минута), Коннор Бедард (15), Тэйлор Реддиш (42), Филипп Курашев (63). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (2), Вильям Карлссон (4), Ши Теодор (52).
Дорофеев провел третий матч в текущем сезоне, теперь на счету 23-летнего российского нападающего 2 очка (1 заброшенная шайба + 1 результативная передача). Первый номер драфта НХЛ 18-летний канадец Бедард забросил третью шайбу в текущем розыгрыше, на его счету 5 очков (3 + 2) в восьми играх.
«Вашингтон» дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл «Миннесоту». Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, однако не смогли поразить ворота соперника в серии буллитов. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов также не смог реализовать послематчевый бросок.
В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома победил «Баффало» (5:4), «Каролина» на своем поле оказалась сильнее «Сан-Хосе» (3:0). В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Его соотечественник и одноклубник нападающий Андрей Свечников провел первый матч после травмы крестообразной связки, полученной им в марте. 23-летнему форварду не удалось отличиться результативными действиями.
Прервалась семиматчевая победная серия «Вегаса», до встречи с «Чикаго» команда оставлась единственной, шедшей в текущем сезоне без поражений. «Вегас» с 15 очками после восьми игр возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, «Чикаго» с 6 очками в восьми матчах занимает последнее, восьмое место в Центральном дивизионе. Обе команды проведут следующие матчи на выезде. «Вегас» в ночь на 29 октября по московскому времени сыграет с «Лос-Анджелесом», «Чикаго» в ночь на 31 октября по московскому времени — с «Аризоной».