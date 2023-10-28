Форвард «Вегаса» Дорофеев забросил первую шайбу в сезоне в матче НХЛ с «Чикаго»

ТАСС, 28 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» дома со счетом 3:4 после овертайма уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Райан Донато (14-я минута), Коннор Бедард (15), Тэйлор Реддиш (42), Филипп Курашев (63). У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев (2), Вильям Карлссон (4), Ши Теодор (52).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XOmwOvgr--c?si=mB_3r9x1DGd4hmdh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дорофеев провел третий матч в текущем сезоне, теперь на счету 23-летнего российского нападающего 2 очка (1 заброшенная шайба + 1 результативная передача). Первый номер драфта НХЛ 18-летний канадец Бедард забросил третью шайбу в текущем розыгрыше, на его счету 5 очков (3 + 2) в восьми играх.

«Вашингтон» дома со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл «Миннесоту». Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, однако не смогли поразить ворота соперника в серии буллитов. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов также не смог реализовать послематчевый бросок.

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома победил «Баффало» (5:4), «Каролина» на своем поле оказалась сильнее «Сан-Хосе» (3:0). В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Его соотечественник и одноклубник нападающий Андрей Свечников провел первый матч после травмы крестообразной связки, полученной им в марте. 23-летнему форварду не удалось отличиться результативными действиями.