Шатаут Варламова помог «Айлендерс» победить «Коламбус» в матче НХЛ

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Кайл Палмьери (16-я минута) и Мэтт Мартин (57).

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В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерс» дома обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.