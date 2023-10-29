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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шатаут Варламова помог «Айлендерс» победить «Коламбус» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Источник: AP 2023

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Кайл Палмьери (16-я минута) и Мэтт Мартин (57).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, который оформил шатаут, отразив 34 броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерс» дома обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.

Результаты остальных встреч:

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1;

«Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» — 4:3 Б;

«Нэшвилл Предаторз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 3:2;

«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 2:5.

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