Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче

Выездная серия «Рейнджерс» до начала игры с «Ванкувером» впечатляла: «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон» были разбиты с общим счетом 10:2. В матче с «Ойлерз» для того, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, не понадобилось даже участие Игоря Шестеркина — ветеран Джонатан Куик легко справился с атакой соперника, потерявшего главную звезду лиги Коннора Макдэвида.

В каждой игре сезона очки набирает российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, и матч в Ванкувере не стал исключением. Когда гости получили численное преимущество в два игрока, Панарин взял игру на себя и с кистей точно бросил в дальний угол.

«Ванкувер» в нынешнем сезоне также оставляет неплохое впечатление. Прежние лидеры на месте и держат уровень — Миллер, Петтерссон, Хьюз определяют игру команды. Пока не так ярок, как в прошлом сезоне, Андрей Кузьменко, но это и было ожидаемо. Зато удачно вернулся после тяжелой травмы Илья Михеев, набравший три очка в первых трех матчах сезона. Сегодня он был не так активен, а вот Миллер, например, забил характерный для себя гол, удачно подставив клюшку на пятаке.

Двойной малый штраф Ди Джузеппе в середине третьего периода, казалось, должен дать преимущество «Рейнджерс», но неточную передачу Фокса перехватил Майерс, который лично и организовал гол в ворота Шестеркина.

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На счастье парней с Бродвея, в их составе есть Панарин, который сделал и второй гол «Рейнджерс». Фокс же реабилитировался за свою ошибку, удачно накатив на пятачок и подставив клюшку под прострел Панарина.

Вряд ли «Рейнджерс» были так сильны без своего большинства. Вот и третий гол гости забили при численном преимуществе. Разобрались все тот же Фокс и Зибанежад, который забил свой первый гол в сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4NtPacQgXb8?si=LgW_USlERTzMEk_t" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.