Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче
Теперь выиграли в Ванкувере.
Теперь выиграли в Ванкувере.
Выездная серия «Рейнджерс» до начала игры с «Ванкувером» впечатляла: «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон» были разбиты с общим счетом 10:2. В матче с «Ойлерз» для того, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, не понадобилось даже участие Игоря Шестеркина — ветеран Джонатан Куик легко справился с атакой соперника, потерявшего главную звезду лиги Коннора Макдэвида.
В каждой игре сезона очки набирает российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, и матч в Ванкувере не стал исключением. Когда гости получили численное преимущество в два игрока, Панарин взял игру на себя и с кистей точно бросил в дальний угол.
«Ванкувер» в нынешнем сезоне также оставляет неплохое впечатление. Прежние лидеры на месте и держат уровень — Миллер, Петтерссон, Хьюз определяют игру команды. Пока не так ярок, как в прошлом сезоне, Андрей Кузьменко, но это и было ожидаемо. Зато удачно вернулся после тяжелой травмы Илья Михеев, набравший три очка в первых трех матчах сезона. Сегодня он был не так активен, а вот Миллер, например, забил характерный для себя гол, удачно подставив клюшку на пятаке.
Двойной малый штраф Ди Джузеппе в середине третьего периода, казалось, должен дать преимущество «Рейнджерс», но неточную передачу Фокса перехватил Майерс, который лично и организовал гол в ворота Шестеркина.
На счастье парней с Бродвея, в их составе есть Панарин, который сделал и второй гол «Рейнджерс». Фокс же реабилитировался за свою ошибку, удачно накатив на пятачок и подставив клюшку под прострел Панарина.
Вряд ли «Рейнджерс» были так сильны без своего большинства. Вот и третий гол гости забили при численном преимуществе. Разобрались все тот же Фокс и Зибанежад, который забил свой первый гол в сезоне.
«Кэнакс» героически отыгрались и вполне могли забирать два очка, но Андрей Кузьменко в овертайме не реализовал выход «один в ноль». А через несколько секунд после этого гости воспользовались нелепым падением Петтерссона и удачно убежали в контратаку.