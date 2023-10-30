Жуткая трагедия, которая потрясла мир хоккея. Умер американский хоккеист — ему перерезали шею коньком

Ужасная трагедия случилась в чемпионате Англии по хоккею. В субботнем матче «Ноттингем» — «Шеффилд» бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи. Игра была остановлена на 34-й минуте встречи. Хоккеист попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнеры по команде сразу вызвали медицинский персонал, и Адама унесли на носилках. Через несколько минут зрителей попросили покинуть стадион, матч не был доигран.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239648&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

На следующей день стало известно, что Джонсон скончался в английской больнице. Английская лига отменила все матчи 29 октября и объявила траур.

«Ноттингем Пантерз» опустошены и вынуждены сообщить, что Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая на игре в Шеффилде вчера вечером. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет. Адам, наш 47-й номер, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. Мы выражаем соболезнования семье Адама и всем его друзьям в это чрезвычайно трудное время. Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем известием о кончине Адама, — говорится в заявлении клуба, где играл американец.

Джонсону было 29 лет. Это был его первый сезон в чемпионате Англии. В семи матчах за «Ноттингем» он набрал 7 (4+3) очков и шел третьим бомбардиром клуба. За карьеру в НХЛ Джонсон провел 13 матчей за «Питтсбург». В НХЛ он дебютировал в возрасте 24 лет в сезоне-2018/19. К тому моменту за его плечами было два года в NCAA, вместе с командой университета Миннесоты он стал чемпионом. В Англию Адам перебрался прошлым летом после проведенного сезона в Германии.

«Скромный и очень простой в общении человек. Он из тех парней, которым просто нравится игра и общение с ребятами на катке», — сказал бывший игрок «Питтсбурга» Мэтт Каллен, игравший с Джонсоном (The Athletic).

Подобные жуткие травмы в хоккее происходят не впервые. Коллега Дмитрий Ерыкалов вспомнил случай чудесного спасения Клинта Маларчука в 1989 году. В матче с «Сент-Луисом» голкипер «Баффало» получил порез шеи, но он выжил. Сейчас ему 62 года. Повезло же Маларчуку в том, что произошло все в том периоде, когда его ворота находились ближе к выходу с площадки. Находись он на противоположной стороне — он бы не выжил. Вратаря спас тренер по физподготовке «Сейбрз» Джим Пиццутелли — ветеран войны во Вьетнаме, который не раз бывал в подобных ситуациях и знал, что делать. Именно он пережал вену и остановил кровотечение. Хотя Клинт все равно потерял полтора литра крови.

К сожалению, у Джонсона такого спасителя не нашлось. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.