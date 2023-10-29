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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ накажут за срыв обмена российского нападающего

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует наказать канадский клуб «Оттава» за срыв обмена российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм», сообщает Sportsnet.

Оттава
Вегас
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Источник: Reuters

В 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключенный в октябре 2020 года. Как отмечал ESPN, российский хоккеист был уверен в том, что предоставил перечень запрещенных для совершения обмена клубов до 1 июля 2021 года, однако после перехода игрока в «Вегас» 28 июля 2021 года «Оттава» не сообщила о существовании списка ни его новой команде, ни НХЛ.

«Я думаю, что в ближайшие дни НХЛ накажет “Оттаву” и объявит об этом. Предполагаю, мы получим четкое объяснение того, что произошло и почему “Вегас” не виноват», — заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Дадонов со среднегодовой зарплатой 5 млн долларов должен был перейти в «Анахайм» в последний день трансферного периода в НХЛ. Взамен «Вегас» должен был получить защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера.

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