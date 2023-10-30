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09:59 (мск), источник: Sport24

Овечкин украл гол у самого себя и облажался против главных неудачников Америки! Русская звезда мучается без шайб

А «Вашингтон» победил в третий раз подряд.

Вашингтон
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Источник: Reuters

О снайперских проблемах Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата и затормозившейся гонке за Уэйном Гретцки слышали, кажется, все. Причины назывались разные — от возраста капитана «Вашингтона» до слабости состава команды из столицы США, но статистика серьезно настораживала: 7 игр и 2 шайбы. Такими темпами Ови мог добраться лишь до отметки в 23 гола за сезон, а в его 38 лет и отставании от того самого рекорда в 70 точных попаданий подобные цифры выглядели не особо оптимистично.

Казалось, поправить их будет легко в ночь с воскресенья на понедельник, когда в гости к «Кэпиталз» приехал бедовый «Сан-Хосе». Команда из штата Калифорния открыла регулярку серией из восьми поражений и сильно напоминала потенциальную жертву для главного снайпера современности.

Но в столице США «Шаркс» начали с гола в середине первого периода, сами же зачехлили соперника на долгих 43 минуты. Овечкин очень старался, 7 раз зарядил в створ ворот, но порой излишнее желание ему только мешало. Как в этом эпизоде, когда россиянин украл потенциальный гол у самого себя, забежав в оффсайд и сорвав выход «2 в 1».

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Овечкин не может — Строум поможет. Канадский нападающий, снайперский рекорд которого пока находится на отметке в 23 гола за сезон, топово начал этот хоккейный год и забросил уже шестую шайбу в восьми встречах. Так в начале третьей двадцатиминутки начал миссию по спасению этой встречи.

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Ну, а прибиты несчастные «Акулы» были в самой концовке. Бросок Джона Карлсона, закончился тачдауном от Тома Уилсона — нашлось в этом эпизоде и голевой передаче от Ови.

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А на последней минуте Евгений Кузнецов забил в пустые ворота и отбил пятюню своей дочке — Овечкин заработал ассистентский дубль.

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«Кэпиталз» одержали третью победу подряд и уже не так кошмарно ощущают себя в турнирной таблице Столичного дивизиона — шестое место и каких-то три очка до лидера в лице «Рейнджерс». А вот погоня Овечкина снова не сдвинулась не на шаг. Продолжаем запасаться терпением и твердить мантру про длинный марафон регулярного чемпионата, по ходу которого все много раз изменится.

Автор: Артем Гаев

Вашингтон
3:1
0:1, 0:0, 3:0
Сан-Хосе
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