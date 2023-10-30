Хоккейный тренер назвал россиянина «медведем» и подарил ему краги: видео
После матча АХЛ тренер «Херши Беарс» отметил двух российских хоккеистов.
После матча АХЛ тренер «Херши Беарс» отметил двух российских хоккеистов.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс» Тодд Нельсон в раздевалке после победы над «Уилкс-Берри» назвал российского нападающего Ивана Мирошниченко «русским медведем» и подарил ему новые краги.
Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась со счетом 6:1 в пользу «медведей». В конце третьего периода Мирошниченко подрался с 35-летним канадским защитником «Уилкс-Берри» Тэйлором Федуном. Российского игрока наказали пятиминутным штрафом, он покинул площадку с улыбкой на лице, одноклубники поддержали его.
Также в раздевалке главный тренер «Херши» поздравил россиянина Богдана Тринеева, который в этой встрече забросил свою первую шайбу в АХЛ.
«Первая шайба, первые боевые перчатки, громкий рев от новичков», — подписал клуб видео с российскими хоккеистами, которое опубликовано в аккаунте команды в соцсети Х.
В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон», который выбрал россиянина на драфте НХЛ-2022 под 20-м номером в первом раунде.
Тринееву 21 год, он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2020 года в четвертом раунде под общим 117-м номером. Россиянин подписал контракт с «Кэпиталз» в 2022 году, сезон-2022/23 он провел в аренде в московском «Динамо», где сыграл в 39 матчах и набрал 13 очков (2 шайбы и 11 передач). В начале октября россиянин был отправлен в фарм-клуб.