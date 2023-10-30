Хоккейный тренер назвал россиянина «медведем» и подарил ему краги: видео

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс» Тодд Нельсон в раздевалке после победы над «Уилкс-Берри» назвал российского нападающего Ивана Мирошниченко «русским медведем» и подарил ему новые краги.

Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась со счетом 6:1 в пользу «медведей». В конце третьего периода Мирошниченко подрался с 35-летним канадским защитником «Уилкс-Берри» Тэйлором Федуном. Российского игрока наказали пятиминутным штрафом, он покинул площадку с улыбкой на лице, одноклубники поддержали его.

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Также в раздевалке главный тренер «Херши» поздравил россиянина Богдана Тринеева, который в этой встрече забросил свою первую шайбу в АХЛ.

«Первая шайба, первые боевые перчатки, громкий рев от новичков», — подписал клуб видео с российскими хоккеистами, которое опубликовано в аккаунте команды в соцсети Х.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239647&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья». Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 4 декабря. В 2023 году форвард расторг контракт с «ястребами» и перешел в «Вашингтон», который выбрал россиянина на драфте НХЛ-2022 под 20-м номером в первом раунде.