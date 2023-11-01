Передачи Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Элиас Петтерссон (21, 37 и 58-я минуты), также по шайбе забросили Сэм Лафферти (14) и Джей Ти Миллер (45). У «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс (17) и Данте Фаббро (17).