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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передачи Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
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Источник: Reuters

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Элиас Петтерссон (21, 37 и 58-я минуты), также по шайбе забросили Сэм Лафферти (14) и Джей Ти Миллер (45). У «Нэшвилла» отличились Колтон Сиссонс (17) и Данте Фаббро (17).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские нападающие «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев оформили по результативной передаче.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:1. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков не набрал очков.

Ванкувер
5:2
1:2, 2:0, 2:0
Нэшвилл
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