Клуб НХЛ уволил генменеджера после санкций из-за ситуации с Дадоновым

В 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключенный в октябре 2020 года. Как отмечал ESPN, российский хоккеист был уверен, что предоставил перечень запрещенных для совершения обмена клубов до 1 июля 2021 года, однако после перехода игрока в «Вегас» 28 июля 2021 года «Оттава» не сообщила о существовании списка ни его новой команде, ни НХЛ.