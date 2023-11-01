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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ уволил генменеджера после санкций из-за ситуации с Дадоновым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» уволил генерального менеджера Пьера Дориона.

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Источник: AP 2023

О решении было объявлено на специальной пресс-конференции в среду. Исполняющим обязанности генменеджера назначен Стив Стейос.

В среду НХЛ лишила «Оттаву» права выбора в первом раунде одного из трех ближайших драфтов за срыв обмена российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс».

В 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключенный в октябре 2020 года. Как отмечал ESPN, российский хоккеист был уверен, что предоставил перечень запрещенных для совершения обмена клубов до 1 июля 2021 года, однако после перехода игрока в «Вегас» 28 июля 2021 года «Оттава» не сообщила о существовании списка ни его новой команде, ни НХЛ.

Дорион занимал пост генерального менеджера «Оттавы» с апреля 2016 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до конца сезона-2024/25. За время работы Дориона «Оттава» один раз выходила в плей-офф — в сезоне-2016/17 «Сенаторз» дошли до финала конференции, где уступили «Питтсбург Пингвинз» (3−4).

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