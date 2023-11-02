В жизни Овечкина большая драма — из хоккея ушел его близкий друг! Бэкстрем не поможет Ови догнать Гретцки

Уходить из хоккея всегда сложно. Каким бы игроком ты ни был, заканчивать с делом, которому отдал всю жизнь, болезненный шаг, на который долго не решиться. Никлас Бэкстрем несколько раз был на грани завершения карьеры. Чемпионство 2018 года далось такой ценой того, что после этого шведский нападающий не провел ни одного регулярного чемпионата целиком. Дважды со здоровьем было все так плохо, что казалось, что он больше не вернется.

И вот на третий раз кажется все. В среду, 1 ноября, на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex у «Вашингтона» была запланирована тренировка. Перед занятием Никлас собрал партнеров в раздевалке и объявил о своем решении приостановить карьеру по состоянию здоровья.

«Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален. Это тяжело — как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», — прокомментировал Александр Овечкин решение своего бессменного партнера.

Что-то похожее сказал Ти Джей Оши — еще один ветеран «Кэпс». Бэкстрем в своем заявлении отметил, что это было тяжелое решение: «Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Сейчас я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации».

В прошлом году Никлас признался, что устал чувствовать боль и готов лечь на сложную операцию по восстановлению левого бедра. Сроки восстановления после нее были неизвестны, было неисключено, что игрок может завершить карьеру.

«Восемь лет назад у меня была операция на бедре, после нее в течение нескольких лет я чувствовал себя хорошо. Но потом стало хуже. Я не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Были проблемы с ходьбой. Мне было легче кататься на коньках, чем ходить пешком. Я даже не мог играть со своими детьми. Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, как будет зимой, когда начнутся матчи. Впервые за многие годы я настроен оптимистично. Я снова могу сам надевать носки», — говорил он шведскому изданию Expressen.

И он смог вернуться. Триумфальным его возвращение было не назвать, но все-таки половину регулярного чемпионата 2022/23 он отыграл. Это уже был не тот Бэкстрем, которого знали все болельщики «Кэпс» с 2007 года.

Была вероятность, что этим летом шведский центр объявит о завершении карьеры, но этого не случилось. Он был в тренировочном лагере, начал играть со старта сезона. Только настоящий Никлас так и не вернулся. Он провел 8 матчей, в которых набрал только 1 (0+1) балл. Его игровое время 14:34 — так мало он не играл никогда. Он потерял место в большинстве и в тройке с Овечкиным.

И вот спустя полтора года после сложнейшей операции на бедре хоккеист заканчивает. Официально он не объявил о завершении карьеры, только потому что в таком случае не будет до 2025 года получать зарплату (по контракту $9,2 млн за сезон). Но все понимают, что это конец. 35-летний нападающий не сможет вернуться на былой уровень, а быть просто игроком третьего звена для него недостаточно. Да и не стоит забывать о рисках для здоровья и болях, с которыми хоккеист живет многие годы.

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Как бы странно это ни звучало, но для «Кэпиталз» решение Бэкстрема не катастрофа. Игрока поместят в долгосрочной список травмированных, а его зарплата не будет учитываться под потолком, что дает некое пространство для маневра. Из 22-летнего Коннора Макмайкла можно будет лепить полноценного центра. Уход Никласа — еще один шаг к перестройке, которую так аккуратно проводят в столице США. Это всегда трудно, влечет за собой падение результатов, но без этого не куда.

Все это не отменяет факта, что решение Бэкстрема — это драма в человеческом плане для «Вашингтоне». Уходит игрок, который всю карьеру отдал клубу, легенда, хоккеист, с которым будет ассоциироваться эпоха Овечкина. Все же помнят самый трогательный момент празднования чемпионства «Вашингтона» на льду в Лас-Вегасе: охрипший и обезумевший от радости Александр кричал своему партнеру, с которым прошел весь путь в НХЛ: «БЭКИ! БЭКИ!».

Первый, кто после Ови получил Кубок Стэнли, был Бэкстрем. И сейчас Александру должно быть очень тяжело. Несмотря на то, что он по-прежнему забивает и набирает очки в НХЛ, является лидером «Кэпс», нельзя отрицать, что его эпоха медленно идет к закату. Пока невозможно представить хоккей без Овечкина, однако морально готовить себя к этому, наверное, уже стоит.