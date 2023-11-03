Овечкин потерпел крах против своего бывшего вратаря! Великий русский снова без голов — это начинает пугать

После трех побед подряд, которые «Вашингтон» одержал в последние дни октября, кому-то могло показаться, что «Столичные» выбрались из стартового кризиса, а из претендентов на плей-офф их вычеркивали абсолютно напрасно. Но уже первая ноябрьская игра резко поубавила оптимизм у поклонников команды Александра Овечкина.

Во-первых, сам Ови снова не забил. И эта уже третья такая встреча подряд и седьмой «сухой» случай в девяти матчах сезона для русского снайпера. Разговоры о возрасте, который все-таки добрался до капитана «Вашингтона», не утихают и со временем кажутся все более логичными.

В противостоянии со своим бывшим одноклубником Семеном Варламовым преследователь Уэйна Гретцки совсем не феерил, лишь трижды бросил по воротам, но так и не смог пробить бэкапа «Айлендерс».

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А вот голкипер «Нью-Йорка» стал главным героем вечера на льду «Кэпитал уан-арены». Он отразил все 32 броска по своей рамке и оформил второй шатаут подряд — в конце прошлой недели Варли остановил «Коламбус». К слову, этот сухой матч стал для Семена еще и 40-м в карьере — крутейший перформанс для 35-летнего сменщика Ильи Сорокина.

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А еще Варламов целиком и полностью переиграл своего оппонента Дарси Кюмпера. «Островитяне» в первом периоде не особо напрягали стража ворот «Столичных», побеспокоив его всего два раза, но обе эти попытки в итоге оказались результативными. А в середине второй двадцатиминутки канадец пустил вот такую легкую шайбу — к этому моменту на счету гостей значилось всего-навсего 5 бросков. Провал!

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Осталось добавить, что в третьем игровом отрезке хозяева все-таки пробили стену в лице Варламова — шайба заползла за ленточку, попав чуть ниже спины Ти Джея Оши. Но после видеозапроса тренера «Айлендерс» она была вполне логично отменена.

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До матча «Вашингтон» отставал от «Островитян» всего лишь на один балл, теперь этот разрыв составляет три пункта. «Кэпиталз» забивают меньше всех в Восточной конференции, а Александр Овечкин никак не может начать стабильно делать свою основную работу. Может, не зря еще летом он говорил, что до сих пор не верит в успех погони за Гретцки?