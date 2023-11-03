Овечкин потерпел крах против своего бывшего вратаря! Великий русский снова без голов — это начинает пугать
Рекорд Гретцки под вопросом?
Рекорд Гретцки под вопросом?
После трех побед подряд, которые «Вашингтон» одержал в последние дни октября, кому-то могло показаться, что «Столичные» выбрались из стартового кризиса, а из претендентов на плей-офф их вычеркивали абсолютно напрасно. Но уже первая ноябрьская игра резко поубавила оптимизм у поклонников команды Александра Овечкина.
Во-первых, сам Ови снова не забил. И эта уже третья такая встреча подряд и седьмой «сухой» случай в девяти матчах сезона для русского снайпера. Разговоры о возрасте, который все-таки добрался до капитана «Вашингтона», не утихают и со временем кажутся все более логичными.
В противостоянии со своим бывшим одноклубником Семеном Варламовым преследователь Уэйна Гретцки совсем не феерил, лишь трижды бросил по воротам, но так и не смог пробить бэкапа «Айлендерс».
А вот голкипер «Нью-Йорка» стал главным героем вечера на льду «Кэпитал уан-арены». Он отразил все 32 броска по своей рамке и оформил второй шатаут подряд — в конце прошлой недели Варли остановил «Коламбус». К слову, этот сухой матч стал для Семена еще и 40-м в карьере — крутейший перформанс для 35-летнего сменщика Ильи Сорокина.
А еще Варламов целиком и полностью переиграл своего оппонента Дарси Кюмпера. «Островитяне» в первом периоде не особо напрягали стража ворот «Столичных», побеспокоив его всего два раза, но обе эти попытки в итоге оказались результативными. А в середине второй двадцатиминутки канадец пустил вот такую легкую шайбу — к этому моменту на счету гостей значилось всего-навсего 5 бросков. Провал!
Осталось добавить, что в третьем игровом отрезке хозяева все-таки пробили стену в лице Варламова — шайба заползла за ленточку, попав чуть ниже спины Ти Джея Оши. Но после видеозапроса тренера «Айлендерс» она была вполне логично отменена.
До матча «Вашингтон» отставал от «Островитян» всего лишь на один балл, теперь этот разрыв составляет три пункта. «Кэпиталз» забивают меньше всех в Восточной конференции, а Александр Овечкин никак не может начать стабильно делать свою основную работу. Может, не зря еще летом он говорил, что до сих пор не верит в успех погони за Гретцки?
Автор: Артем Гаев