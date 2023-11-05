Форвард «Тампы» Кучеров набрал пять очков в матче НХЛ с «Оттавой»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 2:00 Оттава 4 Тампа-Бэй 6

ТАСС, 5 ноября. «Тампа» победила «Оттаву» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (18-я минута), Брейден Пойнт (21, 39, 50), Майкл Эйссимонт (25), Никита Кучеров (52), у проигравших отличились Брэйди Ткачук (13, 52), Клод Жиру (52), Дрейк Батерсон (53).

Кучеров также записал на свой счет четыре результативные передачами, в его активе 16 очков (7+9) по системе «гол+пас» в текущем сезоне.

«Тампа» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 13 очками в 11 играх, «Оттава» идет последней с 8 очками в 10 встречах. В следующем матче «Тампа» 7 ноября в гостях сыграет с «Торонто», «Оттава» двумя днями спустя также встретится с «Торонто» на выезде.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 3:00 Миннесота 5 Рейнджерс 4 Б

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков в гостевом матче с «Вашингтоном» (1:2) забросил вторую шайбу в сезоне, набрав очки в третьей игре подряд. В эпизоде с голом ему ассистировал Кирилл Марченко.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до 11 матчей, забросив шайбу и отдав голевую передачу в домашней игре с «Миннесотой» дома (4:5 Б). Форвард также реализовал послематчевый буллит. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов по ходу игры получил удар в лицо, но вернулся на лед и отметился голевой передачей.

Первые голы Орлова и Зайцева

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал голевую передачу в гостевом матче с «Аризоной» (5:3). Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забил гол в меньшинстве в домашнем матче с «Монреалем» (6:3) с передачи Павла Бучневича. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей в гостевом матче с «Филадельфией» (5:0).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 2:30 Айлендерс 3 Каролина 4 ОТ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) забросил первую шайбу в сезоне. Его одноклубник Андрей Свечников отдал две голевые передачи. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 43 броска из 47.