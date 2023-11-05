«Сан-Хосе» пропустил 10 шайб во втором матче НХЛ подряд

ТАСС, 5 ноября. «Питтсбург» победил «Сан-Хосе» со счетом 10:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 5:00 Сан-Хосе 2 Питтсбург 10

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит (2-я, 13-я минуты), Джейк Гюнцель (24, 53), Винс Хиностроза (25), Евгений Малкин (30, 52), Крис Летанг (30), Мэтт Ньето (32), Брайан Раст (41). У хозяев площадки отличились Энтони Дюклер (29) и Джейкоб Макдональд (50). На 30-й минуте матча тренерский штаб «Сан-Хосе» провел замену вратаря. После шестой пропущенной шайбы канадский вратарь Маккензи Блэквуд уступил место шведу Магнусу Кроне, который провел дебютный матч в НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает первое место за всю историю клуба. В прошедшей встрече нападающий записал на свой счет голевую передачу.

Хоккеисты «Сан-Хосе» пропустили 10 шайб во втором матче подряд. В пятницу команда со счетом 1:10 на своем льду проиграла «Ванкуверу». Ранее в НХЛ подобное случалось лишь три раза, последний — в декабре 1965 года. «Квебек» является единственным клубом, который пропустил 10 и более шайб в трех матчах подряд, это случилось в 1920 году.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 5:00 Ванкувер 2 Даллас 0

«Питтсбург» занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, на счету команды 8 очков в 10 играх. «Сан-Хосе» с 1 очком в 11 встречах замыкает таблицу Тихоокеанского дивизиона и остается единственным клубом лиги, еще не побеждавшим в текущем сезоне. В следующем матче «Питтсбург» 8 ноября на выезде сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» в этот же день примет «Филадельфию».