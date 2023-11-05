Кучеров удивил Америку, Овечкин вновь не забил: мощный русский день в НХЛ

Никита Кучеров набрал пять очков и помог «Тампе» обыграть «Оттаву», Артемий Панарин продлил личную результативную серию, хотя его стараний не хватило «Рейнджерс» для победы над командой Кирилла Капризова, «Вашингтон» одолел один из самых удивительных клубов НХЛ даже на фоне безголевой серии Александра Овечкина, а Евгений Малкин стал еще ближе к великой истории. Главные моменты насыщенного игрового дня Национальной хоккейной лиги — в обзоре РИА Новости Спорт.

Фестиваль хет-триков и шоу Кучерова

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 2:00 Оттава 4 Тампа-Бэй 6

Очередной день в чемпионате НХЛ уместил в себя аж 15 матчей, и все они получились весьма результативными. Одна из самых богатых на голы встреч состоялась в Оттаве, куда с визитом прибыли звезды из «Тампы». От их противостояния с «Сенаторз» как раз стоило ожидать голевой феерии — в последних трех очных матчах команды в общей сумме забросили 27 шайб, при этом «Лайтнинг» все три раза тогда проиграла и была намерена взять реванш.

Этого команде Джона Купера удалось добиться, но не без проблем. «Оттава» хоть и переживает неприятный период, но и у «Тампы» все складывается далеко не лучшим образом. Да и сегодня «молнии» были вынуждены отыгрываться уже в первом периоде. На их счастье в великолепной форме находится Никита Кучеров, который по всем прогнозам идет на 115−120 очков за сезон.

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Российский суперфорвард, видимо, устал от того, что по 2−3 набранных за матч очка не гарантируют его команде победу, а потому устроил в столице Канады настоящую феерию. Никита оформил ассистентский покер и отметился заброшенной шайбой, по итогу набрав пять (!) очков при шести голах «Тампы». Это уже четвертый случай, когда Кучеров играет столь результативно. Отныне он — рекордсмен «Лайтнинг» по числу матчей с 5 очками за игру. Россиянин превзошел по этому показателю легенду клуба Венсана Лекавалье. После такого матча Никита даже согласился немного пообщаться с прессой, чему американская общественность сильно удивилась.

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Три голевые передачи Кучерова из четырех нашли одного снайпера — Брэйден Пойнт стал автором хет-трика. А хет-триков, к слову, в этот день было огромное количество. Кроме Пойнта тремя заброшенными шайбами также отметились Райан О’Райлли из «Нэшвилла», Нино Нидеррайтер из «Виннипега» и Остон Мэттьюс из «Торонто». Причем последний оформил свой уже третий хет-трик в этом сезоне. И это за 11 матчей! Такого в НХЛ не было более 100 лет. Правда, сегодня три гола американца не помогли «Мейпл Лифс» избежать поражения в игре с «Баффало».

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Панарина не остановить!

Интересно, что Кучеров при этом не является лучшим бомбардиром чемпионата среди россиян, хотя мы привыкли видеть в лидерах именно Никиту. Наибольшую результативность сейчас показывает Артемий Панарин. В 11 матчах форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 18 очков (6 голов и 10 передач).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 3:00 Миннесота 5 Рейнджерс 4 Б

Очередные очки Хлебушек занес в свою личную копилку в сегодняшней игре с «Миннесотой» Кирилла Капризова, где для Артемия и его банды поначалу все складывалось успешно. Уже в первом периоде «Рейнджерс» вели со счетом 3:0, а Панарин отличился классным голом — кстати, броском из-под Капризова. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию. С начала сезона форвард «Рейнджерс» набирал очки во всех 11 матчах чемпионата. По продолжительности результативной серии со старта регулярного сезона Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс», повторив результат Даррена Тюркотта, который в розыгрыше-1990/91 также набрал очки в 11 матчах кряду. Абсолютный рекорд «Рейнджерс» за всю историю франшизы принадлежит Роду Жильберу, который отметился результативными действиями в первых 14 матчах подряд в сезоне-1972/73.

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Однако ни этого гола, ни результативной передачи в третьем периоде оказалось недостаточно для «Рейнджерс». «Синерубашечники» умудрились упустить добытое преимущество и, избежав поражения в основное время, проиграли «Миннесоте» в серии буллитов, где Панарин, к слову, тоже оказался точным. А вот Кирилл Капризов свою попытку не реализовал, но без набранных очков с площадки не ушел. Самое главное, что Кирилл этот матч доиграл — некоторую часть третьего периода россиянину пришлось провести в раздевалке, где он приводил себя в порядок после неприятного столкновения.

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Интересно, что в параллельной встрече похожим образом опростоволосились соседи «Рейнджерс» из Нью-Йорка — «Айлендерс». «Островитяне» в матче против «Каролины» тоже вели со счетом 3:0, но в итоге уступили «ураганам» в овертайме (3:4). За «Харрикейнз» голом наконец-то отметился Дмитрий Орлов — для российского защитника эта шайба стала дебютной в сезоне и в составе «Кейнс» соответственно. Ассистировал же ему Андрей Свечников, который продолжает набирать очки после долгожданного возвращения на лед.

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Малкин и Ко избили главных неудачников сезона

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 4, 5.11.2023, 5:00 Сан-Хосе 2 Питтсбург 10

«Сан-Хосе Шаркс» откровенно «сливает» этот сезон. Причем делает это слишком вызывающе. Команда под руководством Дэвида Куинна проиграла все 11 матчей в сезоне, но последние два поражения получились особенными. Пару дней назад «акулы» опозорились в игре с «Ванкувером» (1:10), сегодня же еще 10 шайб было пропущено от «Питтсбурга».

К избиению калифорнийских неудачников с удовольствием присоединился Евгений Малкин. Джино в этом сезоне великолепен. Если продолжит в том же темпе набирать очки, то сотню пробьет. Пока в активе россиянина 13 баллов (7+6) в 10 играх. Особенно удивляет большое количество шайб, которые забрасывает Малкин. Две из них он с удовольствием «оставил» в Сан-Хосе.

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Джино становится все ближе к попаданию в список величайших игроков в истории НХЛ. За его спиной уже 478 голов в карьере в чемпионатах лиги. До «клуба 500» рукой подать.

Овечкин вновь без голов. Александра уже догнал новый русский в НХЛ

Один из ключевых матчей дня был сыгран в столице США. Местные «Кэпиталз» принимали «Коламбус Блю Джекетс» — один из самых удивительных клубов нынешнего сезона НХЛ. «Мундиры» в свойственной себе манере играют очень нестабильно в плане результата и ряда игровых компонентов, но выглядят весьма симпатично и доставляют множество проблем даже серьезным соперникам.

Для российского зрителя же «Коламбус» примечателен и количеством соотечественников в составе команды. Сегодня их стало на одного больше: Егор Чинахов наконец-то вернулся в основу «Блю Джекетс» и провел свой первый с декабря 2022-го матч в НХЛ. В звено к Кириллу Марченко и Дмитрию Воронкову ожидаемо не попал, но все равно действовал уверенно, полезно и создал несколько поистине опасных моментов у чужих ворот. Отличиться, правда, не удалось, зато Марченко с Воронковым свой гол сообразили. Кирилл вновь оказался в ассистентах, а Дмитрий забросил свою вторую шайбу в дебютном для себя сезоне НХЛ.

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Столько же в своем активе имеет пока что и Александр Овечкин. Главный снайпер современности в нынешнем сезоне не так эффективен, и после гола в матче недельной давности с «Нью-Джерси» он никак не может поразить чужие ворота. На протяжении последних четырех игр кряду заветный 825-й гол в карьере так и скрывается от Ови. Зато у Александра и его одноклубников есть повод для радости. Все-таки «Вашингтон» выдержал натиск «Коламбуса» и сохранил победный для себя счет, благодаря чему «столичные» добыли тысячную в истории франшизы победу в домашних матчах.

Все результаты игрового дня

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 2:5

«Аризона» — «Виннипег» — 3:5

«Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1

«Детройт» — «Бостон» — 5:4

«Оттава» — «Тампа» — 4:6

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 6:3

«Торонто» — «Баффало» — 4:6

«Айлендерс» — «Каролина» — 3:4 ОТ

«Филадельфия»— «Лос-Анджелес» — 0:5

«Миннесота»— «Рейнджерс» — 5:4 ПБ

«Чикаго» — «Флорида» — 5:2

«Ванкувер» — «Даллас» — 2:0

«Вегас» — «Колорадо» — 7:0

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:10

«Сиэтл» — «Калгари» — 3:6.