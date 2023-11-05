Побит исторический рекорд НХЛ

В ночь на 5 ноября по московскому времени состоялось 15 матчей, в которых команды суммарно забросили 114 шайб.

Предыдущий рекорд — 104 гола за игровой день — был установлен 29 апреля 2022 года. Примечательно, что в число девяти самых результативных игровых дней в году попали семь дней за последние два сезона в НХЛ.