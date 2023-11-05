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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

Побит исторический рекорд НХЛ

Прошедший день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил рекорд по количеству заброшенных шайб. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

Торонто
Баффало
Оттава
Тампа-Бэй
Сан-Хосе
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ночь на 5 ноября по московскому времени состоялось 15 матчей, в которых команды суммарно забросили 114 шайб.

В среднем за игру забрасывалось 7,6 шайбы, в трех матчах «тотал» достиг трехзначного значения («Торонто Мейпл Лифс» — «Баффало Сейбрз» — 4:6, «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6, «Сан‑Хосе Шаркс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:10).

Предыдущий рекорд — 104 гола за игровой день — был установлен 29 апреля 2022 года. Примечательно, что в число девяти самых результативных игровых дней в году попали семь дней за последние два сезона в НХЛ.

В голевой рекорд свой вклад внесли российские хоккеисты: Никита Кучеров («Тампа»), Дмитрий Воронков («Коламбус»), Алексей Торопченко («Сент‑Луис»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Никита Зайцев («Чикаго») и Евгений Малкин («Питтсбург», дубль).

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