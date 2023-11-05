Легенда хоккея Павел Буре объяснил свое решение отказаться от американского гражданства

Павел Буре — чемпион мира (1990), серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер Олимпийских игр, в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс». Спортивную карьеру завершил в 2003 году.

— В свое время вы приняли решение отказаться от американского гражданства. Теперь не жалеете, что сдали паспорт США?

— Я уже много раз говорил, что никогда ни о чем не жалею. И всегда стараюсь играть вдолгую. Как получилось, так получилось. Но я тогда принял осознанное решение. Как вот уезжал в Америку в 20 лет, уже имея определенный хоккейный опыт. Это было не тяжело. И то же самое здесь. Теперь время показывает, что я всё сделал правильно.

— Если у вас паспорт США, то надо платить больше налогов?