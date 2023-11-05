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14:43 (мск), источник: Sport24

Легенда хоккея Павел Буре объяснил свое решение отказаться от американского гражданства

Бывший хоккеист ЦСКА и «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре объяснил свое решение отказаться от американского гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

Павел Буре — чемпион мира (1990), серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер Олимпийских игр, в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс». Спортивную карьеру завершил в 2003 году.

— В свое время вы приняли решение отказаться от американского гражданства. Теперь не жалеете, что сдали паспорт США?

— Я уже много раз говорил, что никогда ни о чем не жалею. И всегда стараюсь играть вдолгую. Как получилось, так получилось. Но я тогда принял осознанное решение. Как вот уезжал в Америку в 20 лет, уже имея определенный хоккейный опыт. Это было не тяжело. И то же самое здесь. Теперь время показывает, что я всё сделал правильно.

— Если у вас паспорт США, то надо платить больше налогов?

— Дело не в этом. Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда я закончил играть в хоккей, то понял, что разрываться между двумя государствами не хочу. Ну зачем? Мне больше нравится быть у себя дома в России. Поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в своей стране. И вообще даже так вопрос не стоял. Конечно, Россия. Я даже в 90‑х каждое лето во время отпуска приезжал домой, когда некоторые энхаэловцы этого не делали. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт, — сказал Буре «Матч ТВ».

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