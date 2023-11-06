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09:31 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Вегаса» Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

Его команда уступила «Анахайму».

Анахайм
Вегас
Нью-Джерси
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 ноября. «Анахайм» победил «Вегас» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Адам Хенрик (42-я минута), Сэм Кэррик (51, 59), Мэйсон Мактавиш (57), у проигравших отличились Иван Барбашев (9), Джек Айкел (34).

27-летний Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне, в 12 матчах на его счету 5 очков (4+1) по системе «гол+пас». Защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин сделали по одной голевой передаче.

«Анахайм» одержал шестую победу подряд, в 11 матчах команда набрала 14 очков и идет на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе. «Вегас» прервал серию из четырех побед и с 23 очками продолжает возглавлять дивизион и общую таблицу НХЛ. В следующем матче «Вегас» 9 ноября примет «Лос-Анджелес», «Анахайм» днем ранее дома сыграет с «Питтсбургом».

В другом матче дня хоккеисты «Нью-Джерси» дома обыграли «Чикаго» со счетом 4:2.

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