Российский вратарь «Колорадо» рассказал, почему уехал из России в США в 16 лет

Вратарю на тот момент было 16 лет. До этого Просветов играл за московскую «Русь» — в сезонах-2013/2014 и 2015/2016, когда ему было 15−16 лет. В возрасте 13−14 лет вратарь вовсе не получал игровой практики в официальных матчах на протяжении полутора лет.

«Я играл за команду, у которой не было клуба в МХЛ — Молодёжной хоккейной лиге в России.



По сути, мой агент отправил меня в USHL (главная юниорская лига США. — Прим. “Чемпионата”). После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке. Потом выступал в течение года в OHL (юниорская лига Онтарио. — Прим. “Чемпионата”) и проиграл там в финале», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.