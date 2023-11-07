Российский вратарь «Колорадо» рассказал, почему уехал из России в США в 16 лет
Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал, почему решился на переезд в Северную Америку.
Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал, почему решился на переезд в Северную Америку.
Вратарю на тот момент было 16 лет. До этого Просветов играл за московскую «Русь» — в сезонах-2013/2014 и 2015/2016, когда ему было 15−16 лет. В возрасте 13−14 лет вратарь вовсе не получал игровой практики в официальных матчах на протяжении полутора лет.
«Я играл за команду, у которой не было клуба в МХЛ — Молодёжной хоккейной лиге в России.
По сути, мой агент отправил меня в USHL (главная юниорская лига США. — Прим. “Чемпионата”). После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке. Потом выступал в течение года в OHL (юниорская лига Онтарио. — Прим. “Чемпионата”) и проиграл там в финале», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.