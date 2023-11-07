В Америке были недовольны Кучеровым. Это сильно взбесило русского героя

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров традиционно занимает ведущие роли во всей Национальной хоккейной лиге и регулярно создает различные инфоповоды один за другим. Это касается как его результативных и непосредственно игровых действий, так и не самого стандартного поведения на площадке, которое порой идет во вред команде. Да, характер у россиянина не из простых, но мировые суперзвезды всегда выделяются на фоне всех остальных.

В Северной Америке уже так привыкли к тому, что Кучеров тащит «Тампу» на себе и набирает огромное количество очков, что статистику форварда в новом сезоне НХЛ нашли якобы не убедительной. В первых десяти матчах чемпионата Куч забросил шесть шайб и сделал пять голевых передач. Показатели вообще-то очень даже хорошие, но так, видимо, считают не все. После того, как Никита провел два матча подряд без результативных действий, а «Лайтнинг» потерпели в этих играх поражения, Джон Купер на одной из тренировок решил встряхнуть команду путем изменения сочетаний в звеньях. Как это сказалось на Кучерове? Тренировку он провел в третьей тройке с Энтони Чирелли и Алексом Барре-Буле.

Главный тренер «Тампы» свое решение никак не объяснил, а общественность отнеслась к таким изменениям настороженно. Некоторые просто недоумевали и удивлялись, другие — откровенно негодовали и едва ли не ругали наставников «молний». Без реакции не обошелся и сам Кучеров. В первом же матче после той тренировки россиянин набрал пять (!) очков, отметившись заброшенной шайбой и ассистентским покером. Этого «Тампе» оказалось достаточно, чтобы переиграть «Оттаву Сенаторз» (6:4) на выезде.

Через пару дней Никита продолжил разрывать Канаду и всю лигу в принципе. Из Оттавы «Тампа» отправилась в крупнейший город Страны кленового листа — Торонто. Матчи «Лайтнинг» с местными «Мейпл Лифс» уже можно называть современной классикой НХЛ: в последних розыгрышах плей-офф эти команды провели сумасшедшие баталии, а последняя их битва в минувшем апреле оставила за собой много вопросов. Тогда, напомним, «Торонто» одолел «Тампу» в шести матчах серии и впервые за многие годы прошел во второй раунд. Причем «молнии» в некоторых играх имели, казалось, комфортное преимущество в счете, но умудрились его разбазарить.

Похожая ситуация складывается и сейчас. В первом очном матче двух клубов в новом сезоне «Тампа» вела 3:1, но проиграла в овертайме. Во второй встрече, которая состоялась сегодня, «молнии» вели 4:1, но… проиграли в овертайме. А ведь все четыре гола для «Лайтнинг» организовал Никита Кучеров, который буквально выгнал российского вратаря «Мейпл Лифс» Илью Самсонова с площадки на скамейку запасных.

Российский форвард оперативно отреагировал на быстрый пропущенный гол и сначала помог отличиться Виктору Хедману, затем оформил дубль, а после ассистировал своему давнему товарищу Брэйдену Пойнту. Два гола и две передачи — и все это только за один первый период! Кучеров, повергнув в шок всю хоккейную общественность, повторил рекорд «Тампы» и стал шестым игроком, кому удалось набрать четыре очка в течение одной 20-минутки. Ранее в истории «молний» это покорилось Павлу Кубине, Дэну Бойлу, Венсану Лекавалье, Мартену Сен-Луи и Михаилу Сергачеву. Теперь в активе Никиты 20 очков (9+11) в 12 матчах. Россиянин лидирует в гонке лучших бомбардиров текущего сезона лиги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239702&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, что может пойти не так? А все те же проблемы «Лайтнинг», на которые накладываются трудности с позицией вратаря. Юнас Юханссон для себя выглядит достаточно уверенно, но «Тампе» пока помогает не так, как на это способен Андрей Василевский. К сожалению для болельщиков «молний», российский голкипер остается на больничном и продолжает восстанавливаться после травмы и операции. В клубе надеются, что к концу ноября Василевский уже вернется в обойму.

Сегодня же «Тампа» не выдержала давления мощных «Мейпл Лифс», которых горячо поддерживает родная публика в Торонто. В начале второго и третьего периодов «листья» выдали по дуплету: сначала Остон Мэттьюс за три минуты оформил дубль, а затем Калле Йернкрок и Митч Марнер с разницей в несколько секунд вывели «Торонто» вперед. Подобное развитие событий не могло не взбесить Кучерова, который вроде бы сделал все для победы своей команды, но…

В конце третьего периода Никита зачем-то свалил Марнера с ног и тем самым спровоцировал небольшую потасовку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239703&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для него, это удаление не навредило «Тампе», а вскоре «Лайтнинг» и вовсе отыгрались и перевели игру в овертайм. Там, правда, хоккей долго не продолжился — по истечении 46 секунд с момента главного вбрасывания «Торонто» усилиями Йернкрока все-таки забрали победу. Реакция Кучерова на этот гол говорит сама за себя.

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