«Просил у “Питтсбурга” и 8 миллионов, но не дали. Контракт все равно хороший». Интервью Евгения Малкина

В этом сезоне легенды «Питтсбург Пингвинз» — Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг — побили рекорд всех профессиональных лиг Северной Америки по числу лет, которые три спортсмена провели в одной и той же команде. Они начали совместный 18-й сезон. Восемнадцатый!

И если для команды он пока продвигается со скрипом — «Питтсбург» неожиданно занимает последнее место в Восточной конференции, — то два суперветерана, Кросби и Малкин, не имеют к этим неудачам никакого отношения. Напротив, для своего возраста трехкратные обладатели Кубка Стэнли проявляют удивительную резвость.

36-летний капитан Кросби в десяти стартовых матчах набрал 11 очков. А у 37-летнего ассистента капитана Малкина цифры и того лучше! С семью голами Джино делит 11-е место в НХЛ, с 13 очками — 17-е. В прошлом сезоне 71-й номер «Пингвинов» впервые с 2009 года провел полный регулярный чемпионат — 82 матча, в которых набрал 83 очка, больше одного за игру. За одиннадцать последних сезонов такая результативность у Малкина была только однажды — в сезоне-2017/18.

Его партнер по новому звену «Пингвинз», действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегаса» Райлли Смит, играть с которым Джино очень нравится, говорит:

Это элитный игрок, будущий член Зала хоккейной славы. Он видит площадку по-другому, чем все хоккеисты, с которыми мне доводилось играть раньше. Его хоккей строится на поиске правильного времени и пространства для каждого маневра, а не максимально быстром и прямом движении и доставке шайбы к чужим воротам. К этому надо привыкнуть. Мне нужно больше держать голову поднятой, смотреть не на шайбу, а на площадку, понимая, в каком направлении Джино двигается. Его понимание игры и способность каким угодно способом доставить шайбу к воротам постоянно создают вторые шансы, и иногда это кажется просто невероятным. Мы и так уже неплохо понимаем друг друга, но с каждым матчем, уверен, это взаимопонимание будет становиться еще лучше.

На днях Малкин вошел в число 40 самых результативных энхаэловцев всех времен, а на горизонте маячит число по-настоящему историческое — 500 голов. У нас этот барьер перепрыгнул только Александр Овечкин, а Малкину, у которого сегодня 478, сначала предстоит обойти Сергея Федорова с его 483 шайбами.

Двадцать два гола, оставшихся Джино до полутысячи, — дистанция, конечно, не маленькая, но главное — здоровье. Если оно, даст Бог, не подведет, цель не выглядит недостижимой уже в этом сезоне. Ведь ни мягкости рук, ни катания, ни остроты хоккейного мышления, ни мотивации с голодом до игры Малкин не утратил. О первых трех составляющих легко судить из трансляций матчей «Питтсбурга», а четвертое для меня стало очевидным во время нашего 15-минутного разговора.

Задача набрать сто очков за сезон стоит всегда

— В прошлом году вы набирали больше очка за игру, в этом — уже семь голов и 13 очков после десяти матчей. По-моему, у вас проснулось такое же страстное желание играть в хоккей, как в молодости, — говорю Малкину.

— А разве бывало, что я не хотел? — ожидаемо парировал мой собеседник. Но с моей стороны это была заготовленная заранее двухходовка:

— В нашем разговоре почти пять лет назад вы по этому поводу рефлексировали: «Чувствую, что в последние годы страсть к хоккею стала остывать. Нет такого огонька, азарта, как раньше, по молодости. Когда выходишь на лед, кровь так не бурлит».

— Да, такое было, — согласился Евгений. — Но сейчас позади осталось длинное лето. В прошлом сезоне мы впервые за много лет не попали в плей-офф и отдыхали четыре с половиной месяца. За это время сильно соскучился по хоккею. Почти все лето не катался, занимался в зале, затем чуть раньше обычного вернулся в Питтсбург и начал ледовые тренировки. Конечно, хотелось в этом году с самого старта сезона войти в игру.

Слава Богу, без травм — и хорошо, что подписали пару сильных игроков. У нас, считаю, сложилась хорошая тройка (с Райлли Смитом и Рикардом Раккелем. — Прим. И. Р.). Есть все, чтобы показывать качественный хоккей. Да, потерпели пару обидных поражений — в первую очередь домашних. Но сезон длинный, будем стараться — и все получится!

— Читал мнения специалистов, что вы вполне можете и сто очков в регулярке выбить. В 37 лет, считаете, такое возможно?

— Такая задача всегда стоит. Не озвучиваю это в прессе, но в голове всегда держу такую планку. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего сто очков — то, на что надо всегда ориентироваться. А там уж как получится.

— После четырех очков в матче с «Вашингтоном» на самом старте сезона вы порадовали журналистов шуткой на английском, что надо завтра закончить сезон, и тогда вам вручат «Арт Росс Трофи». А если серьезно — можно ли в вашем возрасте побороться за приз лучшему бомбардиру лиги с тем же Коннором Макдэвидом?

— Тяжеловато будет, ха-ха! Для этого надо, чтобы прямо все-все звезды сошлись и удача была на моей стороне весь сезон. Чтобы команда выигрывала, большинство работало… И не только Макдэвид — есть еще много игроков, которые могут на этот трофей претендовать. Маккиннон, Мэттьюс, Кучеров, Панарин, который здорово начал сезон… Ты борешься с лучшими из лучших во всем мире. Рано загадывать, но всегда интересно конкурировать с сильнейшими. И никогда не поздно у них учиться.

Пусть возраст у меня уже не самый молодой, тем не менее всегда смотрю хоккей, особенно когда нахожусь дома и играют яркие атакующие команды — «Торонто», «Эдмонтон», «Рейнджерс» или, например, «Вашингтон». Что-то из каждого такого просмотра для себя выношу — и еще сильнее хочу, чтобы в этом году мы попали в плей-офф и еще раз поборолись за Кубок.

— Тем не менее не возникало печального ощущения, что чемпионское окно для «Питтсбурга» уже закрылось и мечта в четвертый раз взять Кубок и стать единоличным лидером по этому показателю среди всех российских хоккеистов неосуществима?

— Не хотелось бы так думать. Ты всегда выходишь побеждать. В прошлом сезоне никто не ставил на «Вегас». Я был очень удивлен его победе — скорее думал, что выиграют «Рейнджерс» или «Лос-Анджелес», за которым я наблюдал и он мне очень импонировал. Или обратный пример: «Бостон» всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то, что в финал — даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог.

И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет Кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У «Питтсбурга» и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы полсезона шли. А потом все сложилось. Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся!

500 голов — интересный рубеж. Но не зацикливаюсь на нем

— Когда смотрите на Макдэвида и вспоминаете свои лучшие сезоны, наверняка ведь сравниваете — позиция-то одна. Кто сильнее — вы тогда или он сейчас?

— В паре сезонов — в 2008/09, 2011/12 — у меня многое складывалось удачно, и я мог бы его превзойти. Вспоминается победный плей-офф в 2009-м, например. Но — не на длинной дистанции. Макдэвид — несомненно, лучший хоккеист лиги уже за довольно длительный период, лет за семь-восемь. Он уже раза четыре или пять выиграл «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» (MVP — трижды, приз лучшему бомбардиру — пять раз. — Прим. И. Р). С ним было бы тяжеловато бороться, нужно это признать. Здесь не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным.

Несколько сезонов лучшим был Сид (Кросби. — Прим. И. Р.), несколько — Саня Овечкин. Однажды фантастический сезон выдал Куч — 128 очков: как можно с таким результатом бороться, даже если бы мне было двадцать лет?! Конкуренция в хоккее, особенно в НХЛ — огромная.

Но с тех пор как я начинал, хоккей поменялся, стал более открытым. Более жесткие правила в плане удалений. Может, будь я сейчас моложе, и получилось бы набрать чуть больше 120 очков (личный рекорд Малкина — 113 очков, покорял стоочковый барьер он еще дважды. — Прим. И. Р). Но получилось как получилось, грех жаловаться. Считаю, что у меня неплохая карьера.

— На сколько лет вы сейчас себя ощущаете и что делаете, чтобы чувствовать себя молодым?

— Сказать конкретно, на 20, 25 или 30, не могу. Сколько есть — все мои! Стараюсь больше следить за питанием, делать массажи — сейчас понимаю, насколько важно восстановление. Больше тянусь. Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны.

И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, «фанта», вся эта газировка. Сейчас не то что это — даже мороженое редко где можно увидеть.

Многие игроки — настоящие атлеты, хотят показать себя и получить хороший контракт, для чего внимательно следят за своим организмом. Конкуренция зашкаливает. С каждым годом в лигу врывается все больше молодых игроков — им 18 лет, а играют так, будто уже 25. Надо соответствовать. И очень важна подготовка летом. Надо пожертвовать какими-то моментами, связанными с отдыхом, вставать рано утром и ехать на тренировку.

— Рубеж в 500 голов, до которого вам осталось чуть больше двадцати, манит так же сильно, как в свое время тысяча очков?

— Конечно, интересный рубеж! Он уже, можно сказать, на горизонте. Но стараюсь не то чтобы его не замечать, но не думать, не зацикливаться на этом. Если честно, в этом сезоне мне хочется просто наслаждаться хоккеем. Вижу, что у нас хорошая команда и ребята горят желанием, в том числе наша тройка, которая всегда старается внести вклад в общее дело. Надеюсь, получится (покорить отметку в 500 голов. — Прим. И. Р.) в этом сезоне. Главное — старание, а голы обязательно придут. Буду стараться!

— На днях вы вошли в число 40 лучших бомбардиров по системе «гол плюс пас» за всю историю НХЛ. Следите ли за этой статистикой и ставите ли в ней какие-то задачи?

— Не скажу, что прямо слежу — но открываешь новости, и мимо пройти сложно. Читаю все — и про НХЛ, и про КХЛ. В наше время социальных сетей все распространяется так, что не узнать какой-то факт невозможно. И друзья, когда чего-то достигну, поздравляют, и жена иногда может написать — но очень редко, ха-ха! Карьера неплохая, но я еще не закончил. Наслаждаюсь игрой и хочу продолжать это делать.

Дубас всегда в раздевалке, всегда улыбается. Это настраивает на позитив

— Во время предсезонки вы сказали, что «Питтсбург» сильнее, чем в прошлом сезоне. Что же на старте пошло не так?

— Было пару матчей, в которых мне казалось, что мы переиграли соперников, — но уступили в них. Например, с «Анахаймом» могли спокойно закрывать игру. Но и через такие матчи строится команда. Надо показывать характер и выбираться из этой ямы. На бумаге у нас команда лучше, чем в прошлом году. Но в первых матчах была какая-то нервозность. Где-то большинство не получалось. Может быть, сыгрываемся. Но я от своих слов не отказываюсь. Сезон длинный — и думаю, что с таким составом мы должны бороться за самые высокие цели.

— В матче с «Дакс» вы увидели вблизи защитника-новичка Павла Минтюкова, о котором сейчас много говорят. Как впечатление?

— Да, как раз вчера читал, что у него уже чуть ли не десять очков или около того — и может даже побороться за приз лучшему новичку сезона. Он здорово подключается к атакам, играет очень уверенно, солидно, спокойно. Только удачи ему!

— У вас в этом сезоне новый генеральный менеджер — Кайл Дубас, ранее занимавший ту же должность в «Торонто». Как взаимоотношения с ним — в сравнении с его предшественником Роном Хекстоллом и экс-директором по хоккейным операциям Брайаном Бурком?

— Все разные. Предыдущих руководителей мы видели мало. А Дубас постоянно в раздевалке, общается с ребятами. Молодой, видно, что у него много энергии. С детьми играет, на тренировки их приводит… Мы слышим от него только слова поддержки, он всегда с улыбкой. Это очень настраивает на позитив.

В честь тысячного матча «Питтсбург» хотел подарить африканское сафари. Но я попросил взамен поездку на финал Лиги чемпионов

— Перед прошлым сезоном вы подписали с «Питтсбургом» четырехлетний контракт на шесть миллионов долларов в год. А затем набрали больше 80 очков и новый сезон начали еще лучше. Не думаете, что продешевили и можно было с вашими заслугами перед клубом выжать из него и побольше?

— Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший. Будем работать!

— Экс генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что не верит в ваше возвращение в «Магнитку» в 2026 году. А вы сами верите?

— Тяжело загадывать. Но если Величкин не верит… Может, наперекор ему вернуться, ха-ха?

— А верите, что вам еще доведется сыграть за сборную России, в составе которой вы дважды выиграли чемпионаты мира и провели три Олимпиады — увы, без медалей?

— Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару…

Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает как часы. Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес…

— А в последние полтора года и другая, всем известная и еще более сложная тема, к спорту отношения не имеющая.

— Это понятно. Но я говорю о том, что хоккейные турниры с участием всех сильнейших перестали проводиться гораздо раньше — с 2016 года. Это неправильно. Надеюсь, все вернется на свои места, и даже если не я и не мое поколение, то наши ребята помоложе смогут сыграть на таких соревнованиях. Думаю, что у них есть шансы победить. И надо ими пользоваться.

— В начале июня и вы, и Александр Овечкин, и Кирилл Капризов были на финале футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле. Договаривались с ними о совместной поездке?

— Нет. Тут особая история. У меня в прошлом сезоне была тысячная игра за «Питтсбург», и клуб подарил мне эту поездку. «Пингвинз» все организовали — и перелет, и гостиницу, и билеты для меня и моей семьи на футбол. Очень благодарен им за это!

— То есть вы даже об этом не просили, а в «Питтсбурге», зная ваши пристрастия, угадали желание?

— Не совсем. Если честно, сначала был другой подарок — поездка в Африку на сафари. Но потом я увидел, что в это же время проходит финал Лиги чемпионов и мы можем полететь через Турцию в Москву. Тогда и попросил клуб поменять маршрут. Поход на этот матч был больше не для меня, а для сына, потому что он увлекается и занимается футболом. Очень хотел, чтобы он увидел главный клубный футбольный матч в мире своими глазами.

Но было сложновато. В Стамбуле — огромные пробки. На стадионе присутствовал президент Турции, и почти все было перекрыто. Мы только добирались до стадиона два часа. Вокруг стадиона и на нем самом было миллион человек, много мусора и грязи, люди пили пиво на улицах, оставляли банки и кружки где попало…

Понимаю, сложно справиться с организацией такого события. Люди перелезали через заборы. Мы пришли на свои места, а они были заняты. Большая разница по сравнению с тем, как был организован чемпионат мира в Москве и вообще в России. Ажиотаж огромный, рестораны везде были забиты — не попадешь.

Мы встретились в Стамбуле с Капризовым, сходили на ужин. Провели время просто супер. Но для ребенка было тяжеловато. Он сильно устал, и мы даже чуть пораньше ушли с игры, на руках несли его в гостиницу. И сам матч начинался, по-моему, в девять вечера, поздновато…

— На сафари-то в итоге не поехали?

— Нет. Планируем, может, сделать это следующим летом. Но сейчас везде что-то происходит, и даже не знаешь, куда можно ехать, а куда не стоит…