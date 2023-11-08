Эти русские монстры сводят Америку с ума! Кучеров уничтожает всех подряд, Панарин повторил рекорд Ягра

Пока неудержимый Коннор Макдэвид, которого все единогласно прочили в лучшие бомбардиры сезона Национальной хоккейной лиги, провалил регулярного чемпионата (10 очков в 9 играх, серия из 6 матчей без голов, травма), у остальных любителей понабирать очки появился шанс замахнуться на завоевание «Арт Росс Трофи». Активно включились в эту гонку и две российских суперзвезды.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 8.11.2023, 3:00 Монреаль 3 Тампа-Бэй 5

Никита Кучеров дерзко ворвался в нее за три последние встречи. А случилось его невероятный рывок после того, как на одной из тренировок тренера «Тампа-Бэй» Джон Купер отправил россиянина тренироваться в третье звено к Энтони Сирелли и Алексу Барре-Буле. Воспитательная мера сработала и Куч немедленно прервал неудачную серию из 4 матчей без голов и двух игр без очков. Да как это сделал!

Сначала Никита деклассировал «Оттаву», набрав в противостоянии с «Сенаторз» 5 результативных баллов. Затем практически повторил свой невероятный результат во встрече с «Торонто» — 2 гола и 2 ассиста. А в среду, в продолжении выездного турне по Канаде открыл счет в игре против «Монреаля» — бросок в касание получился очень симпатичным.

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А еще этот гол завел остальных игроков «Лайтнинг» — за первый период они отгрузили в ворота «Канадиенс» 4 шайбы, сняв все вопросы о победителе. Так «Тампа» стала первой командой НХЛ за 29 лет, которой удалось два дня подряд забить как минимум четыре гола за первый период. В итоге же «Молнии» победили со счетом 5:3, а Кучеров успел еще раз ассистировать партнеру — Ник Пол был первым на добивании после его броска.

В параллельном матче продолжил выдавать чудеса результативности Артемий Панарин. Он, в отличии от Кучерова пока идет по дистанции регулярки без взлетов и падений, набирая очки абсолютно в каждом матче.

На этот раз жертвой бомбардира из Коркино стал «Детройт». Размялся Хлебушек голевой передачей в большинстве.

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Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмым в истории клуба, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков. Последний раз данное достижение покорялось Яромиру Ягру в регулярке-2006/2007.

А позже Артемий забил сам — благо, игроки «Ред Уингз» решили, что форвард «Рейнджерс» в особой опеке на их пятаке не нуждается. Победа «Синерубашечников» с тем же счетом 5:3.

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Спустя примерно месяц после старта сезона в активе Кучерова 22 очка, у Панарина — 20 баллов. Оба находятся в невероятной форме и точно готовы зарубиться за «Арт Росс», который русские не брали с 2019 года. Конкурентов хватает — от таланта Джека Хьюза из «Нью-Джерси», до Остона Мэттьюса из «Торонто», полюбившего этой осенью стрелять хет-триками. Но Куч и Хлебушек к такому соперничеству точно готовы.