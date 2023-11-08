На игру «Нью-Йорк Рейнджерс» пришли жена и сын Артемия Панарина

Напомним, в игре россиянин стал автором шайбы и результативной передачи. Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей. Нападающий набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ. В 12 играх Артемий забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.