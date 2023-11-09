Овечкин кошмарен и просто бесполезен! За него уже забивают даже соперники, но «Вашингтон» все равно проигрывает

Наверняка практически никто из нас до конца не может поверить в то, что происходит. Перед началом нового сезона казалось — даже если погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки продолжится не в привычном темпе, то хотя бы расстояние между двумя великим снайперами будет стабильно сокращаться.

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На деле все оказалось куда печальнее. За 10 стартовых матчей Ови с большим трудом заковырял две шайбы, в конце октября-начале ноября выдал серию из 4 игр без голов и заставил серьезно усомниться в своих перспективах стать лучшим за все времена. Разговоры на тему «Вот и настало то время, когда капитан “Вашингтона” постарел» звучат все чаще.

И все-таки перед каждой следующей игрой «Кэпиталз» болельщики ждут подвигов от Великой Восьмерки и верят, что вот-вот россиянин проснется и начнет привычно укладывать шайбы в сетку из левого круга вбрасывания или любой другой точки площадке, ища для подобного оптимизма различные поводы. Например, перед домашней игрой с «Флоридой» говорили о паузе в календаре столичного клуба длиною в четверо суток, которая должна была помочь Овечкину перезагрузиться и начать исполнять непосредственные обязанности.

Увы, все снова разбилось о суровую реальность. За первые 40 минут игры Александр даже ни разу не бросил в створ ворот — к слову подобный «режим невидимки» он тоже в последнее время активирует все чаще. В итоге, отдуваться за него пришлось всем остальным. Включая, игроков «Пантерз», которые в середине первого периода взяли, да забили гол в собственные ворота. Нельзя сказать, что «Вашингтон» играл плохо и взятия ворот не заслужил, но для Сергея Бобровского такой поворот все равно стал полной неожиданностью.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239724&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, прошло всего 6 минут, а впереди были уже гости. Многим игрокам «Кэпиталз» пока банально не хватает уровня для игры на уровне НХЛ, вот и случаются ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. В этом плане показателен второй гол «Пантерз». 23-летний российский защитник Александр Алексеев, в 2018-м выбранный «Вашингтоном» в первом раунде драфта, дважды за несколько секунд неудачно сыграл в своей зоне — сначала шайбу не вывел, затем накрыть бросок Александра Баркова не успел. В итоге русский финн набрал очки в 11-й подряд встречи со столичными. Настоящий злой гений!

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Надо отдать должное хозяевам льда — ждать прорыва от своего лидера они в итоге не ждали. Во второй двадцатиминутке, которая пока в этом сезоне дается «Вашингтону» непросто, команда Овечкина смогла перевернуть ход игры. Помогли два быстрых выпада, один из которых и вовсе случился в меньшинстве. Белорус Алексей Протас отдал классную передачу, а канадец Коннор Макмайкл, которого когда-то называли наследником Ови, разобрался с Бобровским просто образцово.

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В третьем игровом отрезке Овечкин, вроде бы, немного пришел в себя и даже дважды попал в створ ворот« “Флориды”. Но это была только одна сторона медали. На второй — показатель полезности “-1”, который российский нападающий заработал во много благодаря соотечественнику Алексееву — тот и шайбу из виду упустил, и Эвана Родригеса заодно. 3:3 — с таким счетом и завершилось основное время!

В овертайме все решилось за 15 секунд. Сэм Райнхарт просто не заметил сопротивление Евгения Кузнецова и принес своей команде волевую победу. «Вашингтон» проиграл в 6-й раз за 11 матчей, а его капитан снова оставил кучу вопросов о своем нынешнем состоянии.

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