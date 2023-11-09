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20:19 (мск), источник: Sport24

В США дали неутешительный прогноз на количество шайб Овечкина в сезоне

Известный американский журналист и обозреватель ESPN Грег Вышински опубликовал колонку, в которой поделился ожиданиями от результативности российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

"Алекс Овечкин забьет меньше 30 голов. Два его гола в первых 10 матчах нетипичны, но не являются чем-то неслыханным за всю его звездную карьеру. Ему потребовалось 12 игр, чтобы забить свой третий гол в сезоне-2008/09. К концу сезона он забил 56 голов в 79 играх, что стало вторым по величине результатом в его карьере. Ему потребовалось 11 игр, чтобы забить свой третий гол в сезоне-2012/13, тогда он завершил сокращенный сезон из 48 игр с локаутом с 32 голами — это пятый по величине средний показатель голов за игру в его карьере (0,67).

В этом сезоне не было каких-либо серьезных отклонений от нормы в его показателях по броскам, которые соответствуют предыдущим кампаниям. Но нападение «Кэпиталз» в целом с самого начала было умирающим — предпоследнее место в НХЛ со средним показателем 1,90 гола за матч в 10 играх. Коэффициент конверсии в игре в большинстве составлял всего 9,7%, что, несомненно, было бы самым низким показателем в истории франшизы с тех пор, как НХЛ начала отслеживать этот показатель.

Новый тренер Спенсер Карбери обсудил некоторые изменения, чтобы Овечкин выглядел лучше, особенно в большинстве. То есть в конечном итоге он будет стрелять лучше, чем 4,7%. И он, вероятно, превзойдет свои прогнозируемые 16 голов в этом сезоне. Русская Машина скоро снова включит погоню за рекордом Гретцки", — написал Вышински.

На старте сезона американские аналитики заявляли, что Ови забросит 36 шайб в регулярном чемпионате.

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