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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Чикаго»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (4:2, 1:0, 0:1). В составе «Блэкхокс» дубль оформил первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард (5-я и 20-я минуты), также шайбы забросили Кевин Корчински (17), Тайлер Джонсон (18) и Кори Перри (23). У «Тампы» авторами голов стали Энтони Чирелли (4), российский нападающий Никита Кучеров (13) и Стивен Стэмкос (58).

Никита Кучеров, отличившись заброшенной шайбой, продлил голевую серию до четырех матчей кряду. Россиянин имеет в своем активе 23 очка (11 голов и 12 передач) в 14 матчах. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 200-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Коннор Бедард также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. Канадец в возрасте 18 лет и 115 дней стал самым молодым игроком в истории «Чикаго», кому удалось забросить минимум две шайбы и набрать не менее трех очков в одном матче.

В других матчах игрового дня «Бостон Брюинз» одолел «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), а «Детройт Ред Уингз» в овертайме уступил «Монреаль Канадиенс» (2:3).

Тампа-Бэй
3:5
2:4, 0:1, 1:0
Чикаго
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