«Чёртова дюжина» Панарина! Выдал гениальный пас и оказался в шаге сразу от двух рекордов

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас переживает интересный отрезок в сезоне НХЛ. С одной стороны, команда Питера Лавиолетта добивается практически максимального результата на этом отрезке регулярного чемпионата. Перед сегодняшним матчем с «Миннесотой Уайлд» «синерубашечники» одержали семь побед в последних восьми встречах, при этом единственное поражение пришлось на гостевой матч как раз с «дикарями», но и оно состоялось лишь в серии буллитов.

С другой стороны, «Рейнджерс» умудряются добиваться удачных результатов в очень непростых условиях с точки зрения состава. С начала ноября в долгосрочном списке травмированных находится главный защитник команды Адам Фокс, также не могут помочь команде первый номер голкипер Игорь Шестёркин и один из ведущих центрфорвардов Филип Хитил. А перед матчем с «Уайлд» на «Парней с Бродвея» обрушилась новая напасть. Травмировался ещё и резервный голкипер команды Джонатан Куик. Согласно сведениям североамериканских инсайдеров, у Шестёркина и Куика травмы не самые серьёзные, но рисковать здоровьем голкиперов никакого смысла нет.

В отсутствие сразу двух основных голкиперов «Рейнджерс» пришлось вызывать аж пару вратарей из АХЛ. Сегодня место на последнем рубеже «синерубашечников» занял 31-летний канадский вратарь Луи Доминге, а его бэкапом был молодой Дилан Гаранд, ещё ни разу не игравший в НХЛ. В свою очередь, сам Доминге последний раз играл в главной лиге мира ещё полтора года назад. По иронии судьбы, тогда Луи защищал ворота «Питтсбург Пингвинз» в серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс». И вот теперь Доминге неожиданно получил шанс вернуться на уровень НХЛ с «синерубашечниками».

В первом периоде хоккеисты хозяев жаловали своего голкипера, позволив ему в рабочем режиме втянуться в игровой процесс. По воротам Доминге было произведено всего два броска, тогда как сами «Рейнджерс» обрушили шквал атак на владения Марка-Андре Флёри — 14 бросков, один из которых оказался голевым: отличился Винсент Трочек, открывший счёт во втором матче подряд.

Но после перерыва всё кардинально изменилось. Подопечные Лавиолетта вчистую провалили игровой отрезок, позволив себя перебросать — 3−15. Да и то, два броска в створ ворот Флёри хозяева нанесли в самой последней атаке второго периода. До этого статистика по броскам фиксировала 15-кратное превосходство «дикарей». И только благодаря роскошной игре Доминге счёт на табло изменился лишь однажды — это произошло в тот момент, когда Брэндон Дьюхейм удачно для гостей подправил шайбу после наброса от Брока Фэйбера.

После двух периодов проскочила мысль, что по такой игре продолжение роскошной результативной серии Артемия Панарина находится под большой угрозой. Но уже через 101 секунду после начала третьего периода российский форвард нашёл способ продлить серию с набранными очками до 13 матчей со старта сезона. Артемий закатился в чужую зону, дождался подключения в атаку Алексиса Лафреньера и гениально выложил шайбу партнёру на пустой угол ворот. В такой ситуации у первого номера драфта НХЛ не было ни морального права, ни физической возможности на промах.

Благодаря результативной передаче Панарин оказался в шаге сразу от двух рекордов НХЛ. Во-первых, 32-летний форвард стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», набиравшим очки в 13 матчах кряду со старта сезона. Лидером всё ещё остаётся Род Жильбер, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973.

Во-вторых, Артемий штурмует заодно и российский рекорд, принадлежащий ныне главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову. В сезоне-1992/1993 выступавший тогда за «Бостон Брюинз» Квартальнов начал регулярный чемпионат с 14-матчевой серии с набранными очками. Артемию нужно провести ещё один матч в очках, чтобы повторить достижения Жильбера и Квартальнова.

Гол же Лафреньера в итоге оказался победным в этом матче. За пять минут до конца третьего периода 37-летний Блейк Уилер забил свой первый гол после перехода в «Рейнджерс», реализовав большинство. Окончательный же счёт установил Панарин, поразивший пустые ворота. Артемий набрал 22-е очко в нынешнем сезоне и вышел на чистое третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует Элиас Петтерссон из «Ванкувера» (24 балла), вторым располагается Никита Кучеров (23).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239733&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственным положительным моментом для «Миннесоты» сегодня стало достижение Флёри. 38-летний вратарь отразил 24 броска из 27, и 17-й сейв в матче позволил ему переместиться на третью строчку в истории НХЛ по отражённым броскам (25 808), превзойдя Патрика Руа (25 800). Рекорд принадлежит Мартину Бродо (28 928), второе место занимает Роберто Луонго (28 409).

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду почти 20 минут игрового времени (19.34), но результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности «-2». «Рейнджерс» же одержали восьмую победу в последних девяти матчах и продлили серию с набранными очками до девяти встреч. Даже отсутствие двух основных голкиперов не остановило команду Лавиолетта.