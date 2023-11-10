Артемий Панарин вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ, установленным в прошлом веке

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, продливший серию с набранными очками до 13 матчей со старта сезона. Таким образом, 32-летний форвард вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ, установленным в прошлом веке.

Российский нападающий стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», набиравшим очки в 13 матчах кряду со старта сезона. Лидером является Род Жильбер, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973.

Также Артемий штурмует заодно и российский рекорд, принадлежащий ныне главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову. В сезоне-1992/1993 выступавший тогда за «Бостон Брюинз» Квартальнов также начал регулярный чемпионат с 14-матчевой серии с набранными очками.