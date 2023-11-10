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07:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Артемий Панарин вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ, установленным в прошлом веке

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд».

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Источник: AP 2023

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, продливший серию с набранными очками до 13 матчей со старта сезона. Таким образом, 32-летний форвард вплотную приблизился к двум рекордам НХЛ, установленным в прошлом веке.

Российский нападающий стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», набиравшим очки в 13 матчах кряду со старта сезона. Лидером является Род Жильбер, у которого было 14 матчей с очками со старта сезона-1972/1973.

Также Артемий штурмует заодно и российский рекорд, принадлежащий ныне главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову. В сезоне-1992/1993 выступавший тогда за «Бостон Брюинз» Квартальнов также начал регулярный чемпионат с 14-матчевой серии с набранными очками.

Артемию нужно отметиться результативным действием в следующем матче, чтобы повторить рекордные достижения Жильбера и Квартальнова. 13 ноября «Рейнджерс» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс».

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