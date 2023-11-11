Кузнецова чуть не затравили в Америке. А ведь он уже лучше Овечкина

Новый сезон Национальной хоккейной лиги рискует стать самым сложным в карьере Евгения Кузнецова. Не столько в плане его личной статистики и результатов «Вашингтон Кэпиталз», сколько из-за груза, которого на плечах российского нападающего становится все больше. Согласитесь, не самое комфортное состояние, когда общественность уже поставила на тебе крест, и приходится с большим усилием доказывать критикам их неправоту.

В эту непростую ситуацию Кузнецов попал еще в прошлом сезоне. Тогда россиянин набрал 55 очков (12 голов и 43 передачи), остался вместе с командой за пределами зоны плей-офф и по показателю полезности («минус 26») оказался худшим в составе «Кэпс». Евгений столкнулся с резкой критикой со стороны североамериканских журналистов. СМИ в аргументации своей позиции недовольства игрой Кузи давили на зарплату российского форварда. А она — по данным на сегодняшний день — занимает 9,3% в платежной ведомости клуба. Дескать, свои 7,8 миллиона долларов за сезон Кузнецов не оправдывает.

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Все это естественным образом привело к слухам о возможном обмене нападающего из «Вашингтона». Его контракт со «столичным» действует до конца сезона-2024/25, и в теории клуб до этого времени еще может выторговать у конкурентов хорошую компенсацию. Усугубил свое положение Кузнецов одним из интервью, которое он дал в России в период межсезонья.

Вообще-то Евгений указывал на то, что одной из причин его не самой удачной игры были проблемы со здоровьем — игрока беспокоили боли в спине. Но этому факту почему-то не придали должного значения. Зато американские СМИ зацепились за слова Кузи о Питере Лавиолетте — теперь уже экс-наставнике «Кэпиталз». Россиянин справедливо отмечал, что в игровой модели Лавиолетта не мог раскрыть свои лучшие качества, которые принесли бы пользу команде, но за океаном такую критику не оценили.

Теперь каждое действие Кузнецова находится под микроскопом, любая его ошибка обсуждается с особым азартом и в принципе журналисты в Северной Америке не церемонятся с критическими высказываниями в адрес игроки. «Кузнецов деградировал, Кузнецов давно уже не тот», — таких слов в американской прессе за последние пару месяцев набралось немало. Но не будем забывать, что Евгений родом из Челябинска, а потому подобное давление он точно выдержит. И уже выдерживает.

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Пока «Вашингтон» находится в поиске своей игры под руководством нового тренерского штаба и с трудом цепляется за очки, Кузнецов постепенно подходит к лидирующим позициям среди бомбардиров команды. В 12 матчах россиянин набрал 7 баллов и уступает только Тому Уилсону (8) с Александром Овечкиным (9). Вместе с этим Евгений вносит весомый вклад в редкие победы «Кэпс».

Одна из них случилась сегодня. «Вашингтон» во второй раз за сезон встретился с «Нью-Джерси Девилз» и вновь переиграл «дьяволов». По ходу игры «столичные» вели со счетом 3:0, но едва не придумали себе серьезные проблемы, когда соперник отквитал два гола. Кузнецов эту угрозу отвел.

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Россиянин оформил победный дубль. В эпизоде с его первым голом поучаствовал Александр Овечкин, а вторую свою шайбу Кузя отправил смачным броском по пустым воротам. 3 гола в 12 матчах — это уже больше, чем у самого Ови (2). Да-да, главный русский снайпер НХЛ в текущем сезоне забросил пока что только две шайбы и на протяжении последних шести матчей ворота соперников не тревожит.

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«Мы добыли победу, и для всех нас это очень важно. Тренеры посмотрят, где мы ошиблись, и мы поработаем над этим. Мой гол в матче с “Девилз”? Том Уилсон сделал классный пас, и передо мной оказались по сути пустые ворота. У меня в этом сезоне три гола — три на открытые ворота. Хороший вкус, верно?». Евгений Кузнецов нападающий "Вашингтон Кэпиталс"

Кроме того, Кузнецов, набрав два очка, вышел на чистое седьмое место в истории «Вашингтона» по числу результативных действий в чемпионата НХЛ. Теперь в активе Евгения 558 баллов, но в этом сезоне он поднимется и на шестую строчку, ведь у идущего впереди россиянина Михала Пивоньки 599 очков. 40+ очков — легко преодолимый для Кузи барьер.

Но отметим еще одну важную деталь. На фоне всей критики и давления со стороны Кузнецов — с отрывом лучший нападающий «Вашингтона» по сумме игрового времени. Столько не получает даже Овечкин (хотя Александр лидирует по игровому времени при большинстве, что неудивительно, ведь Ови по сути работает в обеих спецбригадах). Значит, Спенсер Карбери, который накануне тоже не очень хорошо высказался о Кузе, все равно доверяет российскому центрфорварду и знает, что тот способен принести команде много пользы в атаке. Это радует.