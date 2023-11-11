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09:43 (мск), источник: ТАСС

Кузнецов вышел на седьмое место по количеству очков в истории «Вашингтона»

Нападающий забросил две шайбы в победном матче против «Нью-Джерси».

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 3:00

Нью-Джерси2Вашингтон4

ТАСС, 11 ноября. «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» со счетом 4:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Николя Обе-Кубель (11-я минута), Бек Маленстин (11), Евгений Кузнецов (27, 59), у проигравших — Тимо Майер (48) и Доусон Мерсер (50).

На счету Кузнецова в нынешнем сезоне три гола и четыре результативные передачи, он вышел на седьмое место по количеству очков в истории «Вашингтона» (558).

Капитан гостей Александр Овечкин, который является лучшим бомбардиром в истории команды (1 494 очка), отдал результативную передачу.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 3:00

Флорида5Каролина2

На 11-й минуте матча вратарь хозяев Витек Ванечек был заменен после того, как пропустил две шайбы за 15 секунд. Место в воротах «Нью-Джерси» занял Акира Шмид.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 14 очков в 12 играх, и в следующем матче 12 ноября сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». «Нью-Джерси» в этом же дивизионе занимает третье место, набрав 15 очков в 13 матчах, и 14 ноября встретится в гостях с «Виннипегом».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 3:00

Баффало3Миннесота2

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Каролиной» (5:2). Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Пятый гол в сезоне и результативная передача нападающего Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения в выездном матче с «Баффало» (2:3).

«Торонто» на своей площадке по буллитам обыграл «Калгари» (5:4), защитник гостей Никита Задоров отметился заброшенной шайбой в основное время.

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Торонто
5:4Б
2:1, 2:2, 0:1, 0:0
Калгари
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