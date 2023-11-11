Кузнецов вышел на седьмое место по количеству очков в истории «Вашингтона»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 3:00 Нью-Джерси 2 Вашингтон 4

ТАСС, 11 ноября. «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» со счетом 4:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Николя Обе-Кубель (11-я минута), Бек Маленстин (11), Евгений Кузнецов (27, 59), у проигравших — Тимо Майер (48) и Доусон Мерсер (50).

На счету Кузнецова в нынешнем сезоне три гола и четыре результативные передачи, он вышел на седьмое место по количеству очков в истории «Вашингтона» (558).

Капитан гостей Александр Овечкин, который является лучшим бомбардиром в истории команды (1 494 очка), отдал результативную передачу.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 3:00 Флорида 5 Каролина 2

На 11-й минуте матча вратарь хозяев Витек Ванечек был заменен после того, как пропустил две шайбы за 15 секунд. Место в воротах «Нью-Джерси» занял Акира Шмид.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 14 очков в 12 играх, и в следующем матче 12 ноября сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». «Нью-Джерси» в этом же дивизионе занимает третье место, набрав 15 очков в 13 матчах, и 14 ноября встретится в гостях с «Виннипегом».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 3:00 Баффало 3 Миннесота 2

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Каролиной» (5:2). Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Пятый гол в сезоне и результативная передача нападающего Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» избежать поражения в выездном матче с «Баффало» (2:3).