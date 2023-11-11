Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона

Хоккей, НХЛ, Неделя 511.11.2023, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center, 16514 зрителей
|Линди Рафф
|Спенсер Карбери
|Витек Ванечек(Акира Шмид, Акира Шмид)
|Чарли Линдгрен(Чарли Линдгрен, Чарли Линдгрен)
|04:18
|Джон Марино
|10:22
|Николя Обе-Кубель(Сонни Милано, Расмус Сандин)
|10:37
|Бек Маленстин(Николя Обе-Кубель, Мартин Фехервари)
|14:24
|Брендан Смит
|14:37
|Евгений Кузнецов
|18:37
|Дуги Хэмилтон
|26:34
|Евгений Кузнецов(Том Уилсон, Александр Овечкин)
|39:35
|Ти Джей Оши
|43:55
|Лукас Джохансен
|47:13
|Тимо Майер(Майкл Маклеод, Джон Марино)
|49:12
|Доусон Мерсер(Тайлер Тоффоли, Акира Шмид)
|51:49
|Тимо Майер
|58:09
|Евгений Кузнецов(Том Уилсон, Лукас Джохансен)
|58:09
|Том Уилсон
Николя Обе-Кубель (Вашингтон), Чарли Линдгрен (Вашингтон), Тимо Майер (Нью-Джерси)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0