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09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

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Источник: Reuters

На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат на таком стартовом отрезке за карьеру.

В сезоне-2008/09 российский форвард за 12 матчей на старте регулярного чемпионата забросил 3 шайбы.

Также сейчас у Овечкина серия из 6 матчей без заброшенных шайб.

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0:2, 0:1, 2:1
Вашингтон
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