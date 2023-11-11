«Анахайм» дома уступил «Филадельфии» в матче НХЛ. Лео Карлссон оформил хет-трик

ТАСС, 11 ноября. «Филадельфия» на выезде со счетом 6:3 обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Анахайме (штат Калифорния, США).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 6:00 Анахайм 3 Филадельфия 6

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шон Кутюрье (5-я минута), Кэм Аткинсон (13), Луи Беледио (23), Трэвис Санхайм (48), Оуэн Типпетт (54, 60). У проигравших три шайбы забросил второй номер драфта НХЛ 2023 года шведский нападающий Лео Карлссон (34, 51, 59). Это первый хет-трик шведа в НХЛ, до субботнего матча на его счету было 4 (3+1) очка по системе «гол+пас». Российский защитник хозяев Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу.

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 13 очков в 14 матчах. «Анахайм» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 13 матчах. В следующем матче «Филадельфия» утром в воскресенье по московскому времени в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» на день позже примет «Сан-Хосе».