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10:27 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» дома уступил «Филадельфии» в матче НХЛ. Лео Карлссон оформил хет-трик

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Филадельфии».

Филадельфия
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 ноября. «Филадельфия» на выезде со счетом 6:3 обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Анахайме (штат Калифорния, США).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 6:00

Анахайм3Филадельфия6

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шон Кутюрье (5-я минута), Кэм Аткинсон (13), Луи Беледио (23), Трэвис Санхайм (48), Оуэн Типпетт (54, 60). У проигравших три шайбы забросил второй номер драфта НХЛ 2023 года шведский нападающий Лео Карлссон (34, 51, 59). Это первый хет-трик шведа в НХЛ, до субботнего матча на его счету было 4 (3+1) очка по системе «гол+пас». Российский защитник хозяев Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу.

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 13 очков в 14 матчах. «Анахайм» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 14 очками в 13 матчах. В следующем матче «Филадельфия» утром в воскресенье по московскому времени в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», «Анахайм» на день позже примет «Сан-Хосе».

В другом матче игрового дня «Вегас» со счетом 5:0 разгромил «Сан-Хосе».

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Вегас
5:0
2:0, 0:0, 3:0
Сан-Хосе
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