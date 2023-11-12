Воронков, Марченко и Костин сделали голевые передачи в матче НХЛ «Детройт» — «Коламбус»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд (4-я минута), Робби Фаббри (5, 43), Алекс Дебринкэт (37) и Даниэль Спронг (39). У проигравших отличились Александр Тексье (6), Адам Фантилли (19), Шон Курали (26) и Патрик Лайне (52).

Фантилли забросил шайбу с передач российских нападающих Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Для Марченко эта передача стала пятой в текущем сезоне при трех заброшенных шайбах. Воронков сделал четвертый голевой пас, также на его счету две заброшенные шайбы.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин сделал результативную передачу в эпизоде с четвертым голом команды. Россиянин набрал второе очко в сезоне, ранее на его счету была одна заброшенная шайба.