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00:32 (мск), источник: ТАСС

Воронков, Марченко и Костин сделали голевые передачи в матче НХЛ «Детройт» — «Коламбус»

ТАСС, 11 ноября. «Детройт» со счетом 5:4 обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Детройте.

Детройт
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Источник: AP 2023

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд (4-я минута), Робби Фаббри (5, 43), Алекс Дебринкэт (37) и Даниэль Спронг (39). У проигравших отличились Александр Тексье (6), Адам Фантилли (19), Шон Курали (26) и Патрик Лайне (52).

Фантилли забросил шайбу с передач российских нападающих Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Для Марченко эта передача стала пятой в текущем сезоне при трех заброшенных шайбах. Воронков сделал четвертый голевой пас, также на его счету две заброшенные шайбы.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин сделал результативную передачу в эпизоде с четвертым голом команды. Россиянин набрал второе очко в сезоне, ранее на его счету была одна заброшенная шайба.

«Детройт» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе. «Коламбус» с 11 очками после 14 игр располагается на последней, 8-й строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче «Детройт» 16 ноября в рамках серии вынесенных матчей регулярного чемпионата в Стокгольме сыграет с «Оттавой». «Коламбус» в ночь на 13 ноября по московскому времени на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Детройт
5:4
0:0, 0:0, 0:0
Коламбус
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