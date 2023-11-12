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10:07 (мск), источник: ТАСС

Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота в НХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Вашингтона» одержали победу над «Айлендерс» со счетом 4:1.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 12.11.2023, 3:30

Айлендерс1Вашингтон4

ТАСС, 12 ноября. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Александр Овечкин (10-я и 60-я минуты), Ник Дауд (34), Алексей Протас (40), у проигравших отличился Александр Романов (20). Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая канадцу Уэйн Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки — по количеству шайб в пустые ворота (56).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 21:00

Детройт5Коламбус4

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину в эпизоде с первым голом. Защитник Романов забил первый гол в сезоне и набрал первый балл за результативность. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска.

«Вашингтон» поднялся на третье место в Столичном дивизионе, в 13 матчах набрав 16 очков и одержав вторую победу подряд. В следующем матче команда 15 ноября примет действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас». «Айлендерс» занимают пятое место с 13 очками в 13 играх. В следующем матче клуб из Нью-Йорка, потерпевший четвертое поражение подряд, 14 ноября встретится на выезде с «Эдмонтоном».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 11.11.2023, 23:00

Виннипег2Даллас3

Форварды «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по передаче в проигранном выездном матче с «Детройтом» (4:5). Марченко набрал очки в пятом матче подряд. «Даллас» в гостях победил «Виннипег» (3:2), форвард победителей Евгений Дадонов и нападающий проигравших Владислав Наместников сделали по результативной передаче. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в домашнем матче с «Баффало» (4:0).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 5, 12.11.2023, 3:30

Питтсбург4Баффало0

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился точным пасом в выездном матче с «Тампой» (4:0). Вратарь гостей Петр Кочетков отразил 22 броска, проведя пятый «сухой» матч в карьере. Форвард «Тампы» Никита Кучеров пропустил игру из-за болезни. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 31 бросок из 33 в домашнем матче с «Ванкувером» (5:2).

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