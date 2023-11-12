Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в пустые ворота в НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239751&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 12.11.2023, 3:30 Айлендерс 1 Вашингтон 4

ТАСС, 12 ноября. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Александр Овечкин (10-я и 60-я минуты), Ник Дауд (34), Алексей Протас (40), у проигравших отличился Александр Романов (20). Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая канадцу Уэйн Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки — по количеству шайб в пустые ворота (56).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 21:00 Детройт 5 Коламбус 4

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов ассистировал Овечкину в эпизоде с первым голом. Защитник Романов забил первый гол в сезоне и набрал первый балл за результативность. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска.

«Вашингтон» поднялся на третье место в Столичном дивизионе, в 13 матчах набрав 16 очков и одержав вторую победу подряд. В следующем матче команда 15 ноября примет действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас». «Айлендерс» занимают пятое место с 13 очками в 13 играх. В следующем матче клуб из Нью-Йорка, потерпевший четвертое поражение подряд, 14 ноября встретится на выезде с «Эдмонтоном».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 11.11.2023, 23:00 Виннипег 2 Даллас 3

Форварды «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по передаче в проигранном выездном матче с «Детройтом» (4:5). Марченко набрал очки в пятом матче подряд. «Даллас» в гостях победил «Виннипег» (3:2), форвард победителей Евгений Дадонов и нападающий проигравших Владислав Наместников сделали по результативной передаче. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в домашнем матче с «Баффало» (4:0).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 5, 12.11.2023, 3:30 Питтсбург 4 Баффало 0