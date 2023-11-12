Овечкин наконец-то забил! Русский снайпер повторил очередной рекорд Гретцки

Большинство любителей хоккея от журналистов и экспертов до простых болельщиков и спортсменов настолько привыкли к стабильности Александра Овечкина, что ему уже заочно записывают минимум 40 голов за сезон. Этот год исключением не стал: даже тот факт, что главный русский снайпер в сентябре отметил свое 38-летие, никому не помешал произнести рядовые слова вроде «Свои 40−45 шайб Ови точно забросит». Однако спустя месяц после старта сезона Национальной хоккейной лиги многие задумались над своими прогнозами. И не просто так.

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На старте нового розыгрыша НХЛ Овечкин неожиданно для всех забуксовал. И если первые несколько матчей чемпионата без голов не вызывали никаких вопросов, то 2 заброшенные шайбы в 12 матчах при затяжной холостой серии из шести игр кряду заставляли задуматься: «Неужели Александра настиг тот самый спад, который североамериканские журналисты предрекали ему в течение последних пяти лет?».

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Сегодня Ови сделал этот вопрос неактуальным. Кто знает: может, только временно. Может, до конца всего сезона. Это станет понятно позднее. Пока же имеем факт — Александр Овечкин продолжает забивать и переписывать хоккейную историю. Под руку великому российскому снайперу попались «Айлендерс». С клубом из Нью-Йорка «Вашингтон» уже играл совсем недавно — буквально неделю с небольшим назад. Тогда «островитяне» добыли победу, а защищавший ворота Семен Варламов и вовсе «засушил» игру. Варли не дал забить не только своему давнему товарищу Овечкину, но и всему составу «Кэпиталз».

«Он уже забил мне несколько раз. И каждый раз, когда Ови забрасывает, он становится очень воодушевленным из-за этого. Что я могу сказать? Конечно, мне приятно не пропустить от него. Перед матчами, когда вы настраиваетесь на игру, то всегда думаете, как будете играть против Ови, ожидая, что он нанесет как минимум 10 бросков в створ ворот. Мы всегда стараетесь быть готовыми к его броскам и оставаться сосредоточенными в течение всего времени, пока он на площадке», — говорил после того матча Варламов.

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На вторую игру против «Кэпиталз» в этом чемпионате тренерский штаб «Айлс» вновь поставил опытного голкипера, но на сей раз Семену не удалось ни ворота закрытыми на замке оставить, ни победу одержать. «Столичные» весьма по-хозяйски вели себя в Нью-Йорке и вполне уверенно одолели «островитян». Причем как по счету, так и по составу игры. Немалый вклад в это внес и Овечкин. Александр, конечно, не бросил десять раз в створ ворот, как ранее это отмечал Варламов, но дважды свою фамилию в протокол матча внес. Россиянин оформил дубль, а Варламов — формально — пропустил восьмую шайбу от Ови в 20-й очной встрече за карьеру. Второй гол Александра пришелся уже при пустых воротах у «Айлендерс».

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Если капитана «Вашингтона» наконец-то прорвало, значит ли это, что его игра как-то изменилась? На данный момент — нет. Сегодня у Ови залетело то, что должно было залетать в сетку чужих владений и раньше. Как пример — первая шайба Александра в матче. Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание и сразу отпасовал на своего соотечественника. Далее классическая схема: Овечкин подобрал шайбу и бросил из своего родного офиса. Таких голов в его исполнении мы видели сотни. Но как же искренне Александр радуется им даже сейчас.

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Вторая шайба Ови пришлась на самую концовку матча, когда команды мысленно уже направились в раздевалку. Семен Варламов освободил ворота ради шестого полевого, но затем потеря, пас Бека Маленстина на свободного Овечкина, и лидер «Кэпиталз» спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

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Александр за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ отличился подобным образом уже 56-й раз. И это повторение рекорда всей лиги. Угадаете, кому он принадлежал до сих пор? Да, это достижение удерживал Уэйн Гретцки. Теперь оно покорилось и главному преследователю великого канадца.

Продолжаем отсчет. Уэйн Гретцки — 894 гола в чемпионатах НХЛ. Александр Овечкин — 826. До повторения самого главного рекорда в хоккейной вселенной осталось 68 шайб.