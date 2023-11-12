Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич оформил хет-трик в матче НХЛ против «Колорадо»
Две из трех шайб россиянин забросил в меньшинстве.
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Две из трех шайб россиянин забросил в меньшинстве.
ТАСС, 12 ноября. «Сент-Луис» разгромил «Колорадо» со счетом 8:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэйден Шенн (2, 19, 43-я минуты), Тори Крюг (20), Павел Бучневич (32, 42, 56) и Алексей Торопченко (60). У проигравших отличились Микко Рантанен (37) и Джек Джонсон (60). Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев был заменен после шестой пропущенной шайбы, его сменил соотечественник Иван Просветов.
Бучневич дважды забил в меньшинстве, россиянин в третий раз оформил хет-трик в матче НХЛ и второй — в составе «Сент-Луиса». Ранее ему это удалось в марте нынешнего года в игре против «Миннесоты» (5:8). Впервые нападающий забросил три шайбы в одной встрече НХЛ в апреле 2021 года, когда выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
В третий раз в истории два игрока «Сент-Луиса» забросили по три шайбы в одном матче НХЛ. Ранее подобное случалось в октябре 1984 года и в феврале 1986 года. Авторами хет-триков стали Кевин Лавалле и Дэйв Барр, а также Дуг Гилмор и Марк Хантер соответственно. Бучневич стал третьим игроком в истории «Сент-Луиса», который забросил две шайбы в меньшинстве в одном матче. До этого подобное удавалось совершить Ларри Пейти в ноябре 1980 года и Михалу Гандзушу в феврале 2000 года.
«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 16 очками в 13 матчах. «Сент-Луис» одержал четвертую победу в пяти последних матчах, клуб идет четвертым в дивизионе, набрав 15 очков по итогам 13 игр. В следующей встрече «Колорадо» на выезде встретится с «Сиэтлом» 14 ноября. «Сент-Луис» днем позднее примет «Тампу».