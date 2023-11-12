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16:07 (мск), источник: ТАСС

Овечкин поучаствовал в церемонии чествования военных США

Церемония чествования прошла перед матчем «Вашингтона» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Вашингтон
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Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона», Овечкин забросил 2 шайбы и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 68 голов.

Источник: Соцсети

Перед началом матча военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также принял участие Овечкин на правах капитана «Вашингтона». После вбрасывания Овечкин и капитан «Айлендерс» Андерс Ли пожали руки военным.

Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки — по количеству шайб в пустые ворота (56).

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