Овечкин поучаствовал в церемонии чествования военных США

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона», Овечкин забросил 2 шайбы и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 68 голов.

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Перед началом матча военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также принял участие Овечкин на правах капитана «Вашингтона». После вбрасывания Овечкин и капитан «Айлендерс» Андерс Ли пожали руки военным.