Овечкин поучаствовал в церемонии чествования военных США
Церемония чествования прошла перед матчем «Вашингтона» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Церемония чествования прошла перед матчем «Вашингтона» и «Нью-Йорк Айлендерс».
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона», Овечкин забросил 2 шайбы и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 68 голов.
Перед началом матча военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также принял участие Овечкин на правах капитана «Вашингтона». После вбрасывания Овечкин и капитан «Айлендерс» Андерс Ли пожали руки военным.
Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки — по количеству шайб в пустые ворота (56).