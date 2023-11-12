Русские не делали этого 25 лет! Бучневич повторил уникальное достижение Буре и Могильного

Павел Бучневич оформил хет-трик в матче против «Колорадо», забросив две шайбы в меньшинстве. Форвард «Сент-Луиса» стал пятым российским игроком, которому удался такой дубль. Все предыдущие случаи пришлись на 1990-е годы. Отличались Павел Буре, Александр Семин, Александр Могильный и Алексей Житник.