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16:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русские не делали этого 25 лет! Бучневич повторил уникальное достижение Буре и Могильного

Нападающий «Сент-Луиса» забросил две шайбы в меньшинстве.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Павел Бучневич оформил хет-трик в матче против «Колорадо», забросив две шайбы в меньшинстве. Форвард «Сент-Луиса» стал пятым российским игроком, которому удался такой дубль. Все предыдущие случаи пришлись на 1990-е годы. Отличались Павел Буре, Александр Семин, Александр Могильный и Алексей Житник.

Источник: Спорт-Экспресс

Бучневич оформил уже второй хет-трик в форме «Сент-Луиса». По разу трижды соперников «Блюз» огорчали Виталий Прохоров и Иван Барбашев, пять хет-триков сотворил покинувший Миссури в прошлом сезоне Владимир Тарасенко.

Источник: Спорт-Экспресс
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Колорадо
2:8
0:0, 0:0, 0:0
Сент-Луис
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