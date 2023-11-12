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20:50 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Эдмонтон» отправил в отставку главного тренера Вудкрофта

Канадский клуб занимает предпоследнее, 31-е место в общей таблице НХЛ.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 12 ноября. Джей Вудкрофт освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает пресс-служба «Эдмонтона».

В 13 матчах регулярного чемпионата канадская команда одержала 3 победы и с 7 очками занимает предпоследнее, 7-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» занимает предпоследнее, 31-е место в общей таблице НХЛ, опережая только «Сан-Хосе» (5 очков).

Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в 2021 году. В сезоне-2021/22 команда дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо» со счетом 0−4 в серии. В прошлом сезоне «Эдмонтон» во втором раунде плей-офф проиграл «Вегасу» (2−4), который впоследствии тоже стал чемпионом.

Исполняющим обязанности главного тренера «Эдмонтона» будет Крис Ноблаух, который ранее возглавлял клуб Американской хоккейной лиги «Хартфорд». Его помощником станет четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока, член Зала хоккейной славы Пол Коффи.

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