Клуб НХЛ «Эдмонтон» отправил в отставку главного тренера Вудкрофта

ТАСС, 12 ноября. Джей Вудкрофт освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает пресс-служба «Эдмонтона».

В 13 матчах регулярного чемпионата канадская команда одержала 3 победы и с 7 очками занимает предпоследнее, 7-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» занимает предпоследнее, 31-е место в общей таблице НХЛ, опережая только «Сан-Хосе» (5 очков).

Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в 2021 году. В сезоне-2021/22 команда дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо» со счетом 0−4 в серии. В прошлом сезоне «Эдмонтон» во втором раунде плей-офф проиграл «Вегасу» (2−4), который впоследствии тоже стал чемпионом.