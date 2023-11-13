Панарин хочет забрать вечный рекорд Квартальнова. Осталось совсем немного
Нападающий «Рейнджерс» продлил результативную серию до 14 матчей.
Нападающий «Рейнджерс» продлил результативную серию до 14 матчей.
Для обожающей любые статистические достижения Северной Америки эффективная игра Артемия Панарина в первом месяце регулярного чемпионата служит прекрасным поводом вспомнить о легендах прошлого. Россиянин сделал две голевые передачи в матче с «Коламбусом» и повторил клубный рекорд, принадлежащий Роду Жильберу — канадец в сезоне-1972/73 набрал очки во всех 14 встречах с начала сезона.
Впереди у «Рейнджерс» будет пять дней отдыха, поэтому у Хлебушка есть время подзарядиться новыми эмоциями и забраться на новую вершину. Заодно он может превзойти аналогичный русский рекорд — ровно столько же игр в составе «Бостона» с начала чемпионата в 1992 году набирал очки Дмитрий Квартальнов.
Панарин разогнался, словно камень, катящийся со склона горы, и пока непонятно, кто его может придержать. Игра с «Коламбусом» стала для лидера «Рейнджерс» уже восьмой в сезоне, когда ему удалось набрать как минимум два очка. Невооруженным глазом видно, насколько он комфортно чувствует себя на площадке почти в каждой смене. Две вторые голевые передачи не отражают того вклада, который он вносит в игру своей команды.
Ключевой защитник Адам Фокс находится в списке травмированных, от ведущего центрфорварда Мики Зибанежада напрочь отвернулось везение, звездный вратарь Игорь Шестеркин пропустил четвертую встречу из-за повреждения. В такой непростой ситуации Панарин смотрится великолепно. Заодно он взял на себя роль спасителя, реанимирующего карьеру погасшего было таланта Алекси Лафреньера. В последних четырех матчах первый номер драфта-2020 набрал 7 (3+4) очков. Сегодня канадский нападающий сравнял счет за 11 секунд до конца третьего периода и стал автором единственного гола в серии послематчевых бросков.
Солидный русский контингент пока не может вытащить «Коламбус» из перестройки куда-то повыше. Пока команда играет только всплесками, а ее самые дорогие хоккеисты — нападающие Джонни Годро и Патрик Лайне — явно не отрабатывают свою зарплату. Егор Чинахов вернулся в основной состав и получил почти 14 минут игрового времени, регулярно выходя с Лайне и Буном Дженнером. Отличный шанс проявить себя он опять не использовал.
Зато Дмитрий Воронков был заметен. В атакующем плане он отметился халявной голевой передачей — после неточного паса ветерана «Рейнджерс» Блейка Уилера шайба в средней зоне от ноги россиянина отскочила к Адаму Фантилли и тот реализовал свой момент.
Воронков больше запомнился акцией устрашения. В первом периоде мощный защитник хозяев Джейк Труба на грани фола встретил нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Дело чуть не дошло до драки. Воронков, его партнер по звену, к этому моменту сменился, но все очень хорошо запомнил и после перерыва отомстил за товарища впечатляющим силовым приемом. Труба благоразумно обиду проглотил и ввязываться в конфликт не стал. Себе дороже могло обойтись.
Автор: Михаил Зислис