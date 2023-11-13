Панарин хочет забрать вечный рекорд Квартальнова. Осталось совсем немного

Для обожающей любые статистические достижения Северной Америки эффективная игра Артемия Панарина в первом месяце регулярного чемпионата служит прекрасным поводом вспомнить о легендах прошлого. Россиянин сделал две голевые передачи в матче с «Коламбусом» и повторил клубный рекорд, принадлежащий Роду Жильберу — канадец в сезоне-1972/73 набрал очки во всех 14 встречах с начала сезона.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 6, 13.11.2023, 3:00 Рейнджерс 4 Коламбус 3

Впереди у «Рейнджерс» будет пять дней отдыха, поэтому у Хлебушка есть время подзарядиться новыми эмоциями и забраться на новую вершину. Заодно он может превзойти аналогичный русский рекорд — ровно столько же игр в составе «Бостона» с начала чемпионата в 1992 году набирал очки Дмитрий Квартальнов.

Панарин разогнался, словно камень, катящийся со склона горы, и пока непонятно, кто его может придержать. Игра с «Коламбусом» стала для лидера «Рейнджерс» уже восьмой в сезоне, когда ему удалось набрать как минимум два очка. Невооруженным глазом видно, насколько он комфортно чувствует себя на площадке почти в каждой смене. Две вторые голевые передачи не отражают того вклада, который он вносит в игру своей команды.

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Ключевой защитник Адам Фокс находится в списке травмированных, от ведущего центрфорварда Мики Зибанежада напрочь отвернулось везение, звездный вратарь Игорь Шестеркин пропустил четвертую встречу из-за повреждения. В такой непростой ситуации Панарин смотрится великолепно. Заодно он взял на себя роль спасителя, реанимирующего карьеру погасшего было таланта Алекси Лафреньера. В последних четырех матчах первый номер драфта-2020 набрал 7 (3+4) очков. Сегодня канадский нападающий сравнял счет за 11 секунд до конца третьего периода и стал автором единственного гола в серии послематчевых бросков.

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Солидный русский контингент пока не может вытащить «Коламбус» из перестройки куда-то повыше. Пока команда играет только всплесками, а ее самые дорогие хоккеисты — нападающие Джонни Годро и Патрик Лайне — явно не отрабатывают свою зарплату. Егор Чинахов вернулся в основной состав и получил почти 14 минут игрового времени, регулярно выходя с Лайне и Буном Дженнером. Отличный шанс проявить себя он опять не использовал.

Зато Дмитрий Воронков был заметен. В атакующем плане он отметился халявной голевой передачей — после неточного паса ветерана «Рейнджерс» Блейка Уилера шайба в средней зоне от ноги россиянина отскочила к Адаму Фантилли и тот реализовал свой момент.

Воронков больше запомнился акцией устрашения. В первом периоде мощный защитник хозяев Джейк Труба на грани фола встретил нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. Дело чуть не дошло до драки. Воронков, его партнер по звену, к этому моменту сменился, но все очень хорошо запомнил и после перерыва отомстил за товарища впечатляющим силовым приемом. Труба благоразумно обиду проглотил и ввязываться в конфликт не стал. Себе дороже могло обойтись.