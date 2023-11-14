Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Металлург Мг
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
СКА
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
34
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Северсталь
ОТ
54
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
41
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
03
Хоккей. НХЛ
15.11
Баффало
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.11
Вашингтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.11
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.11
Даллас
Аризона
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.11
Сан-Хосе
Флорида
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
15
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Сиэтл
Колорадо
15
04:30
Эдмонтон
Айлендерс
41
13.11
Анахайм
Сан-Хосе
41
13.11
Монреаль
Ванкувер
25
13.11
Рейнджерс
Коламбус
Б
43
13.11
Миннесота
Даллас
38
12.11
Флорида
Чикаго
43
12.11
Лос-Анджелес
Филадельфия
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дацюк, Могильный и Ковальчук возглавили список кандидатов на введение в Зал хоккейной славы НХЛ

Россияне Павел Дацюк, Александр Могильный и Илья Ковальчук — главные претенденты на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 22024 году.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно рейтингу топ-10, составленному ESPN, 1-ю строчку занял нападающий Павел Дацюк, который впервые попал в число кандидатов на вступление в Зал хоккейной славы, 2-я строчка у форварда Александра Могильного, 3-й — Илья Ковальчук. Еще одним россиянином, включенным в топ-10 стал защитник Сергей Гончар, занявший 6-ю позицию.

45-летний Дацюк — единственный в мире олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

54-летний Александр Могильный — обладатель Кубка Стэнли 2000 года, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года.

40-летний Ковальчук — чемпион Олимпиады 2018 года, 2-кратный чемпион мира (2007, 2008), 3-кратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана
Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь