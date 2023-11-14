Дацюк, Могильный и Ковальчук возглавили список кандидатов на введение в Зал хоккейной славы НХЛ

Согласно рейтингу топ-10, составленному ESPN, 1-ю строчку занял нападающий Павел Дацюк, который впервые попал в число кандидатов на вступление в Зал хоккейной славы, 2-я строчка у форварда Александра Могильного, 3-й — Илья Ковальчук. Еще одним россиянином, включенным в топ-10 стал защитник Сергей Гончар, занявший 6-ю позицию.