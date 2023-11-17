Зубы соскребали с площадки: россиянину разбили лицо в кровь. Жуткие кадры!

Строчка «В хоккей играют настоящие мужчины» из знаменитой песни родилась не просто так. Хоккей по праву является одним из самых зрелищных видов спорта, и в некоторой степени на это влияет его травмоопасность. Постоянные силовые приемы, естественные повреждения, приходящие от приема шайбы на себя, зацепы и удары клюшкой — все это было и остается неотъемлемой частью игры. Сегодняшний матч между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс» стал очередной иллюстрацией того.

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Команды продемонстрировали крайне результативную игру с элементами триллера. «Канадиенс» по ходу первого периода вели со счетом 2:0, но за вторую 20-минутку действующие обладатели Кубка Стэнли перевернули ход противостояния, забросив несколько шайб. Руку к этому приложил, кстати, Иван Барбашев. Российский нападающий ассистировал Джонатану Маршессо на третий гол «Вегаса» в матче и тем самым набрал свое 200-е очко в карьере в чемпионатах НХЛ. Эта встреча для Барби тоже отчасти стала юбилейной — 450-й.

Под конец периода Иван вновь заявил о себе, но уже с другой позиции. Всем известно, что российский нападающий уверенно чувствует себя в силовой борьбе, но остаются еще игроки, которые недооценивают его способности. Под конец второго периода, по итогам которого команды ушли с площадки с ничейным счетом 4:4, Барбашев мощно встретил канадского защитника «Канадиенс» Арбера Джекая. От этого хита соперник Ивана эпично рухнул на лед, а затем и вовсе был вынужден преждевременно уйти в раздевалку из-за травмы. На этом матч для него завершился — в третьем периоде канадец уже не сыграл. Примечательно, что Джекай, который любит хитовать и крушить всех подряд, заметно превосходит Барбашева в антропометрических данных, но сей факт игрока «Монреаля» не спас.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239800&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой — хоть и жуткий, но более эффектный — эпизод случился в конце третьего периода. Команды, вероятно, уже думали об овертайме, но момент с участием Павла Дорофеева все изменил. Российский нападающий «Вегаса» полез на ворота и встретил на своем пути шлагбаум в виде клюшки Брендана Галлахера. Канадский нападающий «Канадиенс» сыграл неаккуратно и ударил молодого форварда «Голден Найтс» прямо по челюсти. Дорофеев по инерции еще попытался продолжить атаку, но затем упал на лед и схватился за разбитое в кровь лицо.

Итогом столкновения стала потеря Павлом нескольких зубов. Россиянин сразу указал партнерам по команде и судье на повреждение, а после первичного осмотра у клубных медиков в их же сопровождении был вынужден отправиться в раздевалку и досрочно завершить матч. Кадры действительно не для впечатлительных. Зубы и, вероятно, их осколки выискивали и собирали со льда уже одноклубники Дорофеева, после чего передали найденное медперсоналу «Голден Найтс».

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Для «Монреаля» и лично Галлахера эпизод завершился печально. Канадец был наказан удалением на четыре минуты, а «Вегас» в ходе полученного численного большинства забросил еще две шайбы, которые и привели действующих чемпионов к победе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IVZTb6NMm4o?si=7J-lmeYyVY96xOcg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «рыцарей» в соцсетях даже шутят, что Дорофееву за потерянные зубы и судьбоносное большинство надо записать две голевые передачи. Шутки шутками, а Павлу — здоровья.