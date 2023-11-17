Цуккарелло: Норвегия — это дыра для спортсменов

«Люди проходят через взлёты и падения, которые уносят с собой дальше по жизни. Это мир труда. Ты учишься трудиться. Залог на всю жизнь и всё такое. То, что люди не осознали этого у меня дома, в Норвегии, по крайней мере те, кто руководит ей, это полностью… Это дыра для спортсменов… Да, мы хороши во многих видах спорта, но этого недостаточно для детей и молодёжи по всей стране», — сказал Цуккарелло в интервью Viaplay.