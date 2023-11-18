«Торонто» обыграл «Детройт» в вынесенном матче НХЛ в Швеции. Самсонов отразил 27 бросков

ТАСС, 18 ноября. «Детройт» уступил «Торонто» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци (44-я минута), Вильям Нюландер (54), Джон Таварес (55). У проигравших отличились Даниэль Спронг (33) и Лукас Рэймонд (35). Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 бросков.

«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 20 очков в 16 матчах. «Детройт» располагается на четвертой строчке, набрав 19 очков в 17 играх. «Торонто» проведет следующий матч 19 ноября против «Миннесоты», «Детройт» 23 ноября встретится с «Нью-Джерси».

NHL Global Series — ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки. В 2023 году выставочные игры регулярного чемпионата принимает Швеция. Здесь намечены четыре встречи, одна из них состоялась 16 ноября — «Оттава» обыграла «Детройт» (5:4 ОТ). В Стокгольме также пройдут игры «Миннесота» — «Оттава» (18 ноября) и «Торонто» — «Миннесота» (19 ноября). Ранее Швеция принимала матчи в рамках NHL Global Series в 2017 и 2019 годах, когда в Стокгольме играли «Колорадо» с «Оттавой» и «Тампа» с «Баффало».