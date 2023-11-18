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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало»

Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.

Виннипег
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Источник: Reuters

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Коул Перфетти (23-я минута), Мэйсон Эпплтон (25) и Николай Элерс (29). В составе соперника отличились Алекс Так (25) и Джон-Джейсон Петерка (41).

В составе «Виннипега» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников. Теперь на его счету 8 очков (1 гол и 7 передач) в 16 матчах сезона.

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Виннипег
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Баффало
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