Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало»
Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.
Виннипег
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Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Коул Перфетти (23-я минута), Мэйсон Эпплтон (25) и Николай Элерс (29). В составе соперника отличились Алекс Так (25) и Джон-Джейсон Петерка (41).
В составе «Виннипега» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников. Теперь на его счету 8 очков (1 гол и 7 передач) в 16 матчах сезона.