Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало»

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Коул Перфетти (23-я минута), Мэйсон Эпплтон (25) и Николай Элерс (29). В составе соперника отличились Алекс Так (25) и Джон-Джейсон Петерка (41).